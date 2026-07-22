Inauguran Semana Cinematográfica con motivo del Día de los Inválidos de Guerra y Mártires

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El Departamento de Cine del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, en coordinación con el Departamento de Cultura y Deportes de Ciudad Ho Chi Minh, celebró hoy en esta urbe survietnamita la ceremonia de inauguración de la Semana Cinematográfica, con motivo del 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y Mártires (27 de julio).

En la cita, el subdirector del Departamento de Cine, Do Quoc Viet, destacó que la elección de Ciudad Ho Chi Minh como sede de la inauguración de la semana cinematográfica en el sur tiene un significado especial, ya que es un importante centro económico, cultural y cinematográfico del país, además de ser Ciudad Cinematográfica de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO.

La edición de este año marca un nuevo avance en la gestión estatal del sector cinematográfico, al ser la primera vez que todo el sistema de salas de cine del país participa en la proyección de películas al servicio de las tareas políticas y las actividades de homenaje, sin fines de lucro.

A través de obras cinematográficas destacadas y actividades de intercambio, el programa contribuye a la educación de las tradiciones, el fortalecimiento de los ideales revolucionarios y la difusión de valores humanitarios, puntualizó.

La subdirectora del Departamento de Cultura y Deportes municipal, Nguyen Thi Thanh Thuy, afirmó que la ciudad considera el desarrollo del cine no solo como parte de la construcción de una industria cultural, sino también como una vía para preservar y promover los valores históricos y tradicionales.

Como Ciudad Cinematográfica de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, Ciudad Ho Chi Minh ha implementado programas como “Colores del cine” y “Construcción del cine en las escuelas” para acercar el arte cinematográfico a la comunidad, enfatizó.

Durante la ceremonia, el comité organizador proyectó la película “Mua do” (Lluvia roja) y realizó un intercambio con su equipo de producción. La obra ha obtenido importantes reconocimientos, entre ellos el Loto de Oro en el 24.º Festival de Cine de Vietnam, la Cometa de Oro 2025 y el premio Red Star a la mejor película vietnamita en el 4.º Festival de Cine Asiático de Da Nang en 2026.

La coronel Kieu Thanh Thuy, subdirectora de la Cinematografía del Ejército Popular de Vietnam y productora ejecutiva de “Lluvia roja”, informó que la película fue preparada durante 10 años y producida en 3 años.

Para recrear con autenticidad la batalla por la defensa de la antigua Ciudadela de Quang Tri, el equipo movilizó fuerzas especializadas para la remoción de minas y construyó escenarios en una superficie de 50 hectáreas junto al río de Thach Han, con la participación de miles de actores y extras, compartió.

Durante casi 80 días de rodaje, el equipo enfrentó numerosas dificultades debido a las condiciones climáticas extremas, desastres naturales y complejos requisitos técnicos. Con el deseo de rendir homenaje a los héroes y mártires, el equipo cinematográfico dedicó sus mayores esfuerzos para completar la obra, que ha recibido una amplia acogida del público y constituye un impulso para continuar realizando películas sobre la guerra revolucionaria./.

​