Vietnam anuncia cinco nuevos nombramientos de altos funcionarios del Partido

Hanoi (VNA) - El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central (CC) del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, presidió hoy una conferencia para anunciar las decisiones del Buró Político y del Secretariado sobre nombramientos de personal.



Durante el acto, la Comisión de Organización del CC dio a conocer cinco decisiones relacionadas con la reasignación, designación y nombramiento de cuadros dirigentes.



En consecuencia, Nguyen Khac Toan fue designado subsecretario permanente del Comité del Partido de la ciudad de Da Nang para el mandato 2025-2030; Nguyen Hoang Giang fue nombrado subjefe de la Comisión de Políticas y Estrategia del CC; Ho Thi Hoang Yen asumirá el cargo de subsecretaria permanente del Comité del Partido de la provincia de Tay Ninh; Nguyen Manh Hung fue designado subsecretario permanente del Comité del Partido de la provincia de Vinh Long; y Nguyen Thanh Nhan fue nombrado subsecretario del Comité partidista de los Órganos Centrales del Partido para el mandato 2025-2030.



Al entregar las decisiones y encomendar las nuevas responsabilidades, Tran Cam Tu señaló que los nombramientos respondieron a las necesidades del trabajo, así como a la capacidad, experiencia y trayectoria de los funcionarios.



Asimismo, instó a los cuadros recién designados a mantener su firmeza política y sentido de responsabilidad, incorporarse rápidamente a sus nuevas funciones y, junto con los equipos directivos de sus respectivas entidades, fortalecer la construcción del Partido y del sistema político, además de implementar con eficacia las resoluciones y directrices del CC y las tareas de desarrollo socioeconómico.

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, entrega las decisiones sobre nombramientos de personal durante la conferencia celebrada en Hanoi. (Foto: VNA)





En cuanto al nuevo subjefe de la Comisión de Políticas y Estrategia, Tran Cam Tu destacó la necesidad de reforzar el papel del organismo como asesor estratégico del CC, especialmente en la formulación de políticas, el perfeccionamiento del marco institucional y la orientación del desarrollo económico y social.



Además, pidió a las entidades y localidades receptoras crear las condiciones necesarias para que los funcionarios designados se incorporen con rapidez y desempeñen eficazmente las responsabilidades encomendadas.



En representación de los funcionarios que asumieron sus nuevos cargos, Nguyen Hoang Giang expresó su honor por la confianza depositada por el Buró Político y el Secretariado.



Reafirmó su compromiso de fortalecer su preparación política y profesional, promover el espíritu de unidad e innovación y contribuir, junto con el colectivo dirigente, a la elaboración de políticas y estrategias que impulsen un desarrollo rápido y sostenible del país./.