Foro Regional de ASEAN adopta Plan de Acción de Manila para 2026-2036

Manila (VNA) – El Foro Regional de la ASEAN (ARF) aprobó el Plan de Acción de Manila para el período 2026-2036 durante su 33.ª reunión, celebrada hoy en el marco de la 59.ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN (AMM-59) y los encuentros conexos en Filipinas.



La delegación vietnamita estuvo encabezada por el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung.



Los participantes reafirmaron que, desde su creación en 1994, el ARF se ha consolidado como el principal mecanismo de cooperación política y de seguridad de la región, desempeñando un papel clave en la promoción del diálogo, el fortalecimiento de la confianza mutua y la diplomacia preventiva.



Asimismo, valoraron positivamente la implementación del Plan de Acción de Hanoi II (2020-2025), que registró un alto nivel de cumplimiento, especialmente en áreas prioritarias como la seguridad marítima, la ciberseguridad en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y la asistencia humanitaria y respuesta ante desastres.



Durante la reunión, los participantes aprobaron oficialmente el Plan de Acción de Manila para 2026-2036, documento que orientará las actividades del ARF durante la próxima década. Los ministros coincidieron en que el foro debe adaptarse a las nuevas dinámicas estratégicas regionales y globales, preservando las medidas de fomento de la confianza como base de su labor y fortaleciendo una diplomacia preventiva más efectiva y orientada a resultados.



La conferencia también dio luz verde al programa de actividades del ARF para el período intermedio 2026-2027 y tomó nota del consenso alcanzado por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para incorporar al Reino Unido como el vigésimo octavo miembro del foro.



En cuanto a la situación regional e internacional, los ministros expresaron su preocupación por los crecientes desafíos relacionados con la seguridad alimentaria y energética, el cambio climático, la ciberseguridad y los riesgos derivados de las tecnologías emergentes.



Las delegaciones reiteraron la importancia de mantener la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación y sobrevuelo en el Mar del Este, así como de resolver las controversias por medios pacíficos y de conformidad con el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Además, subrayaron la necesidad de aplicar plena y eficazmente la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC) y de concluir cuanto antes un Código de Conducta (COC) sustantivo, efectivo y conforme al derecho internacional.



Los ministros intercambiaron igualmente opiniones sobre la situación en Oriente Medio y en la península de Corea, instando a todas las partes a actuar con moderación, evitar una escalada de las tensiones y privilegiar el diálogo y la diplomacia para alcanzar una paz duradera.



En su intervención, Le Hoai Trung afirmó que, en un contexto marcado por la creciente incertidumbre geopolítica y económica, la intensificación de la competencia estratégica y riesgos interrelacionados como el cambio climático, la ciberseguridad y las interrupciones de las cadenas de suministro, el ARF debe evolucionar de un enfoque de “diálogo reactivo hacia una gestión preventiva de riesgos, reforzando su capacidad para anticipar y evitar posibles crisis.



El canciller vietnamita sostuvo que el foro debe continuar adaptándose a las nuevas realidades estratégicas y preservar su papel como plataforma inclusiva de diálogo, donde las grandes potencias participen respetando la centralidad de la ASEAN. Asimismo, destacó que el ARF debe desempeñar un papel más activo en la promoción de la solución pacífica de las controversias sobre la base del derecho internacional.



Durante el intercambio de opiniones, Le Hoai Trung reiteró la posición de Vietnam de llamar a todas las partes a ejercer la máxima moderación en Oriente Medio, garantizar la seguridad y la continuidad del tránsito marítimo y aéreo a través del estrecho de Ormuz y respaldar el diálogo como vía para preservar la paz y la estabilidad duraderas en la península de Corea.



El ministro reafirmó igualmente que la ASEAN continuará trabajando junto con China para implementar de manera plena y efectiva la DOC y acelerar la conclusión de un COC sustantivo, eficaz y acorde con el derecho internacional, especialmente con la UNCLOS de 1982./.

VNA