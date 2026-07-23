Vietnam impulsa una ASEAN+3 más integrada y resiliente

​Manila (VNA) - Con el fin de garantizar que la cooperación ASEAN+3 continúe desarrollándose y adaptándose eficazmente a los cambios en el entorno estratégico de la región y del mundo, Vietnam exhorta a los países a seguir priorizando la integración económica y la conectividad regional mediante la aplicación efectiva de los acuerdos comerciales.

​Así lo subrayó hoy el jefe de la diplomacia vietnamita, Le Hoai Trung, durante la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de ASEAN+3 (China, Corea del Sur y Japón), celebrada en el marco de la 59.ª Reunión de Cancilleres de la agrupación regional (AMM-59) y las citas conexas en Manila, Filipinas.

​El representante reafirmó el papel de la ASEAN+3 en el establecimiento de un marco estratégico para que los países de la región fortalezcan la integración económica, mejoren su autodeterminación y contribuyan a garantizar un futuro pacífico y próspero en la zona.

​Se espera que la ASEAN+3 amplíe también la colaboración en materias de energías y alimentos, incluida la investigación de la posibilidad de elaborar un acuerdo común de cooperación energética, con vistas a ayudar a la región a elevar su resiliencia y capacidad de respuesta ante los desafíos y las crisis externas.

​Además, hizo votos por que China, Japón y Corea del Sur fortalezcan la cooperación y apoyen al bloque del Sudeste Asiático en los campos de la tecnología, la innovación y la transformación digital, así como implementen de manera efectiva los tratados de los líderes de las partes sobre el desarrollo de vehículos eléctricos, energías limpias y desarrollo bajo en carbono.

El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, en la reunión. (Fuente: VNA)

Vietnam continuará haciendo todo lo posible para ayudar a la ASEAN+3 a seguir desarrollándose, contribuyendo a la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región, además de aportar beneficios prácticos a las personas, puntualizó.

En la ocasión, los participantes evaluaron que tras casi tres décadas de formación y desarrollo, la ASEAN+3 está afianzando cada vez más su papel como uno de los mecanismos de cooperación más sustanciales y eficaces de la región.

China, Japón y Corea del Sur reafirmaron su compromiso de apoyar el papel central de la agrupación, continuar brindando asistencias al bloque en la implementación de la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045 y al mejoramiento de su resiliencia ante impactos externos negativos.

En el contexto de diversos cambios globales y regionales, los delegados coincidieron en la necesidad de reforzar aún más el papel de la ASEAN+3 como principal motor de la cooperación en Asia Oriental, priorizando la colaboración económica.

​En especial, hicieron hincapié en la importancia de acelerar la implementación del Plan de Trabajo ASEAN+3 para el período 2023-2027; investigar la posibilidad de ampliar el fondo de reserva de arroz para contribuir a garantizar la seguridad alimentaria y del establecimiento de una reserva común de petróleo junto con la cooperación en la transición verde y las energías renovables, entre otros.

Asimismo, abogaron por aumentar la cooperación en términos de transformación digital, tecnología e innovación, aprovechando la posición de liderazgo de los países del noreste de Asia en este campo.

Priorizar la inversión en las personas a través de la cooperación educativa, la formación de recursos humanos, el intercambio cultural y el turismo también constituye una de las actividades que recibe atención especial./.

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