Vietnam y Estados Unidos acuerdan profundizar Asociación Estratégica Integral

Manila (VNA)- El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, reafirmó que la nación indochina considera a Estados Unidos uno de sus socios más importantes y espera seguir impulsando una relación bilateral más profunda, eficaz, sustancial e integral, durante su encuentro con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en Manila, Filipinas.



La reunión tuvo lugar al margen de la 59.ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN (AMM-59) y citas anexas. En la ocasión, Hoai Trung reiteró el mensaje del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en el que manifestó la voluntad de Hanoi de trabajar estrechamente con Washington para impulsar un desarrollo más sustancial de las relaciones bilaterales. Solicitó a Marco Rubio transmitir este mensaje al presidente Donald Trump.



El ministro vietnamita propuso que las dos cancillerías continúen desempeñando un papel activo en la coordinación de las relaciones, promoviendo el intercambio de delegaciones a todos los niveles, especialmente de alto nivel, y reforzando la eficacia de los mecanismos de diálogo bilateral en diversos sectores.



Por su parte, Marco Rubio señaló el desarrollo de las relaciones bilaterales, cuyos resultados brindan beneficios concretos para ambos pueblos y contribuyen a la paz, la estabilidad y el desarrollo regional e internacional.



En materia económica y comercial, Hoai Trung reiteró la determinación de Vietnam de trabajar con Estados Unidos para concluir cuanto antes las negociaciones de un acuerdo comercial bilateral basado en los principios de reciprocidad, equidad y equilibrio.



Expresó su confianza en que dicho acuerdo proporcionará un nuevo impulso a la relación y sentará las bases de una etapa de cooperación más estable y eficaz.





En la reunión. (Foto: VNA)

El canciller vietnamita propuso que ambas partes mantengan un diálogo constructivo y de buena fe, abordando las diferencias desde una perspectiva estratégica y a largo plazo, a la vez que se respetan en todo momento los intereses legítimos de cada país.



Instó a Estados Unidos a concluir cuanto antes la investigación en el marco de la Sección 301, con unas conclusiones que reflejen plenamente los esfuerzos realizados por Vietnam y sean coherentes con el apoyo estadounidense a un Vietnam fuerte, independiente, resiliente y próspero.



Hoai Trung subrayó, además, que Vietnam sigue otorgando gran importancia a las inversiones estadounidenses y continuará creando condiciones favorables para que las empresas de ese país desarrollen proyectos de largo plazo y de alta calidad.



Indicó que el Gobierno vietnamita está revisando y perfeccionando su marco jurídico para hacerlo más transparente, moderno y coherente, con el fin de mejorar el entorno empresarial y facilitar aún más el acceso de los inversionistas al mercado.



Marco Rubio, por su parte, destacó que la cooperación económica y comercial continúa siendo uno de los pilares fundamentales de la relación bilateral.



Consideró necesario mantener una comunicación estrecha y manifestó su deseo de que ambos países alcancen pronto un acuerdo comercial de altos estándares, recíproco, justo y equilibrado, capaz de generar nuevas oportunidades económicas, empleo y beneficios para ambas partes.



En el ámbito de la defensa y la seguridad, ambos ministros acordaron mantener un ritmo de cooperación acorde con las necesidades y prioridades de cada país, así como dar seguimiento a los resultados de las recientes reuniones y visitas de altos responsables del sector defensa.



Las dos partes también coincidieron en seguir reforzando la cooperación para hacer frente a las secuelas de la guerra, incluidos la descontaminación por dioxinas, el desminado, el apoyo a las personas con discapacidad, la búsqueda de militares estadounidenses desaparecidos durante la guerra y la localización, recuperación e identificación de los restos de los mártires vietnamitas.



El ministro vietnamita compartió los esfuerzos del Partido y del Gobierno para intensificar la búsqueda e identificación de los restos de los caídos y agradeció el importante apoyo de Estados Unidos mediante el suministro de archivos, información, documentación y tecnologías de análisis de ADN.



Expresó el deseo de que Washington continúe ampliando su cooperación y destinando recursos adecuados a este ámbito de carácter humanitario.



En relación con los temas regionales e internacionales, ambos ministros reafirmaron su compromiso de mantener una estrecha coordinación para contribuir a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y en el mundo.



Hoai Trung dio la bienvenida al compromiso de Estados Unidos de organizar con éxito la Cumbre del G20, que se celebrará en diciembre de 2026 en Miami, estado de Florida, y reiteró el respaldo de Vietnam a ese evento. A su vez, Marco Rubio aseguró que Estados Unidos participará activamente y apoyará a Vietnam en la organización del Año del APEC 2027./.