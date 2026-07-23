Ciudad de Hai Phong busca convertirse en centro económico marítimo regional

Hai Phong, Vietnam (VNA) - Con el espíritu audaz de experimentar y atreverse a ser diferente, la ciudad portuaria vietnamita de Hai Phong se está centrando en desbloquear todos sus recursos, con el objetivo de convertirse en un centro económico y logístico marítimo a nivel regional.



* Cambio del modelo de crecimiento

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y el presidente del país, To Lam, durante la apertura del tercer pleno del Comité Central del PCV, enfatizó que el mar es un espacio para la supervivencia, el desarrollo y la defensa de la soberanía que debe gestionarse de manera integral, conectarse con el continente, los puertos marítimos, la logística, los corredores económicos y la cooperación internacional.



La liberación de recursos debe ir de la mano de la protección de los derechos e intereses legítimos; la descentralización necesita estar vinculada al control de la especulación y la lucha contra el despilfarro y los intereses del grupo; con datos unificados e interconectados, puntualizó.



El desarrollo práctico de Hai Phong en los últimos tiempos refleja la cristalización del valor y la afirmación de la visión en la orientación del máximo líder vietnamita.



Tras la fusión, Hai Phong tiene una superficie total de 3.194,72 kilómetros cuadrados, una población de 4,6 millones de personas y 114 unidades administrativas a nivel de comuna, incluidas dos zonas especiales: Cat Hai y Bach Long Vi.



Hai Phong no solo desempeña un papel como centro económico de la región del delta del río Rojo, sino que también sirve como puerta de entrada al mar para el norte de Vietnam, conectándolo con la comunidad internacional a través de rutas marítimas, aéreas y ferroviarias.

En la apertura del tercer pleno del Comité Central del PCV. (Fuente: VNA)





Aprovechando sus fortalezas internas, la ciudad continúa manteniendo la estabilidad y alcanzando de manera excelente los objetivos de crecimiento desde el inicio del período 2025-2030, consolidando firmemente su posición como la tercera ciudad más grande del país.



El hecho de haber logrado 11 años consecutivos de crecimiento del Producto Interno Bruto Regional de dos dígitos no solo reafirma la posición de Hai Phong como motor de desarrollo en toda la región, sino que también demuestra la convergencia de oportunidades, el potencial existente, la dirección estratégica del nivel central y la determinación política de la localidad.



En consonancia con las directrices del nivel central, la ciudad ha identificado la industria, la logística y los puertos marítimos como los pilares fundamentales de su economía.



En esta nueva etapa, el desarrollo industrial se considera una tendencia inevitable, estrechamente vinculada a la alta tecnología, la ecología y la sostenibilidad.



Hai Phong está desarrollando de forma proactiva un ecosistema industrial avanzado mediante la selección de inversores de alta calidad, tecnologías modernas y una participación activa en cadenas de suministro estratégicas globales.



Recientemente, durante su visita a Hai Phong, el vicepresidente del Bundestag alemán, Bodo Ramelow, expresó su profunda impresión sobre el desarrollo dinámico y la visión estratégica de la ciudad, especialmente su orientación hacia el establecimiento de una zona franca y la modernización de su infraestructura logística.



Tras considerar a Hai Phong como un punto brillante que atrae inversiones en el Sudeste Asiático, Ramelow se comprometió a alentar a las empresas alemanas a fortalecer la cooperación, invertir y apoyar la formación de recursos humanos de alta calidad para la ciudad portuaria.



* Aceleración



Durante una reciente reunión con las autoridades de Hai Phong, el máximo dirigente To Lam hizo hincapié en que la ciudad debe encontrar formas de modernizar su modelo de crecimiento basándose en la productividad, la ciencia y la tecnología, y la innovación.



En concreto, Hai Phong ha logrado avances significativos en el desarrollo de la industria moderna, centrándose en las industrias de alta tecnología, la fabricación y el procesamiento, y las industrias auxiliares con alto valor añadido.



Asimismo, resulta necesario desarrollar un centro logístico internacional conectado a un moderno sistema portuario marítimo, transporte multimodal, comercio electrónico, puertos ecológicos e inteligentes, entre otros, con el fin de convertir la metrópolis en un centro para la coordinación de flujos de comercio, logística y servicios de alto valor en el Norte.



Inmediatamente después de la promulgación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del PCV, el Comité del Partido de Hai Phong emitió un programa de acción sobre la aplicación de la Resolución, adhiriéndose a los objetivos y las directrices del Comité Central.



El plan de acción se ha fijado como objetivo convertir a Hai Phong en una ciudad portuaria industrial moderna, civilizada, ecológica y habitable de importancia regional en el Sudeste Asiático para 2030; pionera en los ámbitos de la industrialización, modernización, transformación digital, transición verde e innovación; y un centro nacional para la economía marítima, la logística, los servicios y la ciencia y tecnología marinas./.