Vietjet inaugura ruta directa Ciudad Ho Chi Minh-Colombo

Hanoi (VNA) - Con motivo de la inauguración de la nueva ruta entre Ciudad Ho Chi Minh y Colombo (Sri Lanka), prevista para el 18 de agosto, la aerolínea Vietjet ofrece billetes de clase Eco desde cero dong (sin incluir impuestos ni tasas), además de 20 kilogramos de equipaje facturado gratuito para los pasajeros que reserven durante la promoción de tres días, del 21 al 23 de julio.

Según la oferta, desde las 00:00 horas del 21 de julio hasta las 23:00 horas del 23 de julio (hora de Vietnam), los pasajeros podrán reservar billetes Eco desde cero dong para los vuelos directos entre Vietnam y Sri Lanka a través del sitio web www.vietjetair.com y la aplicación Vietjet Air.

Además de la tarifa promocional, la aerolínea ofrece 20 kg de equipaje facturado gratuito, aplicable a todas las clases de billetes cuando los pasajeros seleccionen la opción de equipaje de 20 kilogramos durante el proceso de reserva. La promoción será válida para vuelos realizados entre el 18 de agosto de 2026 y el 31 de marzo de 2027.

La ruta Ciudad Ho Chi Minh-Colombo operará tres vuelos de ida y vuelta por semana, los martes, jueves y sábados. Los vuelos saldrán del Aeropuerto Internacional de Tan Son Nhat, en Ciudad Ho Chi Minh, a las 18:15 (hora de Vietnam) y llegarán al Aeropuerto Internacional Bandaranaike de Colombo a las 21:50 (hora de Sri Lanka), mientras el itinerario de regreso partirá de Colombo a las 23:00 y aterrizará en Ciudad Ho Chi Minh a las 05:55 del día siguiente.

La nueva ruta ofrecerá más oportunidades a los viajeros para descubrir Sri Lanka y contribuirá a fortalecer los vínculos turísticos, las visitas familiares y el comercio entre ambos países. Colombo es la puerta de entrada a Sri Lanka, una nación insular conocida por sus playas tropicales, sus verdes colinas de té, sus sitios patrimoniales centenarios y su rica biodiversidad.

En sentido inverso, los pasajeros procedentes de Sri Lanka podrán viajar a Ciudad Ho Chi Minh, explorar una metrópoli dinámica con una identidad local singular y continuar sus trayectos a través de la amplia red de vuelos de Vietjet. A través de Ciudad Ho Chi Minh, viajeros procedentes de Australia, Japón, Taiwán (China), Indonesia y otros mercados de Asia-Pacífico también podrán conectar cómodamente con Colombo.

Vietjet inaugura ruta directa Ciudad Ho Chi Minh-Colombo en agosto. (Foto: Vietjet)

Los pasajeros de Vietjet pueden disfrutar de comidas calientes, frescas y nutritivas, así como de especialidades vietnamitas, servidas por una tripulación profesional y dedicada a bordo de una moderna flota de aeronaves.

Además, el programa de fidelización Vietjet SkyJoy ofrece oportunidades para participar en sorteos y canjear puntos de recompensa de Vietjet y de más de 250 marcas líderes en los sectores de viajes, gastronomía, compras y otros servicios.

La aerolínea de nueva generación Vietjet no solo ha revolucionado la industria aérea en Vietnam, sino que también se ha convertido en una compañía pionera en la región y en el mundo. Con un enfoque en la capacidad de gestión de costos, operaciones eficientes, aplicación de las últimas tecnologías y liderazgo de nuevas tendencias, la empresa ofrece oportunidades de vuelo con tarifas económicas y flexibles, además de servicios diversificados para satisfacer las necesidades de los clientes.

Vietjet es miembro de pleno derecho de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y cuenta con el certificado de Auditoría de Seguridad Operacional de la IATA (IOSA). Como la mayor aerolínea privada de Vietnam, ha recibido la máxima calificación de seguridad de siete estrellas otorgada por el sitio web especializado en evaluación de seguridad y productos aéreos AirlineRatings.com, y ha sido incluida durante varios años consecutivos entre las 50 mejores aerolíneas del mundo por su solidez financiera y operativa según Airfinance Journal.

Asimismo, la compañía ha sido reconocida como la mejor aerolínea de bajo costo por prestigiosas organizaciones como Skytrax, CAPA y AirlineRatings, entre otras./.