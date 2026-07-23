Da Nang completa 34 procedimientos administrativos especiales para impulsar su Zona Franca

Da Nang, Vietnam (VNA) - La ciudad vietnamita de Da Nang ha completado un paquete de 34 procedimientos administrativos actualizados en materia de importación y exportación para su Zona Franca (FTZ, por sus siglas en inglés), un paso clave para la entrada en funcionamiento del proyecto y para reforzar su capacidad de atraer inversiones y expandir el comercio internacional.



En virtud de la Decisión N.º 3157/QD-UBND, la Junta de Gestión del Parque de Alta Tecnología y de las Zonas Industriales de Da Nang asumirá la emisión de los certificados de origen (C/O) de las mercancías fabricadas en las áreas funcionales de la FTZ. Esta medida completa el marco administrativo necesario para las actividades de inversión, producción, comercio y exportación dentro de la zona.



Las autoridades informaron que ya se ha concluido la totalidad de los procedimientos administrativos contemplados en los mecanismos y políticas especiales aplicables a la FTZ, por lo que el sistema está preparado para operar una vez que las distintas áreas funcionales entren oficialmente en funcionamiento.



El nuevo esquema administrativo abarca todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto de inversión, desde la preparación y construcción hasta la producción, la actividad comercial, la circulación de mercancías y las exportaciones. Además, servirá de base para la implementación del mecanismo de "ventanilla única in situ", con el objetivo de agilizar los trámites, reducir los costos de cumplimiento normativo, incrementar la transparencia y fortalecer la competitividad de la ciudad para captar inversiones de alto valor.



Según el Comité Popular de Da Nang, la consolidación del marco institucional y administrativo -incluida la facultad para emitir certificados de origen- permitirá aplicar de manera efectiva los mecanismos especiales aprobados por la Asamblea Nacional y contribuirá a crear un entorno de inversión más ágil, transparente y favorable. De esa foema, la ciudad busca consolidarse como un centro regional de logística, comercio internacional, innovación y manufactura de alta tecnología.



En junio de 2026, Da Nang aprobó las políticas de inversión y otorgó los certificados de registro para tres proyectos de infraestructura correspondientes a las FTZ 2, 3 y 4. En conjunto, estas iniciativas abarcan unas 910 hectáreas y movilizan una inversión superior a 570 millones de dólares. Sumadas a la FTZ 5, ya en desarrollo, configuran un nuevo polo económico con áreas especializadas en logística, producción, industrias auxiliares, comercio y servicios, turismo y actividades de alto valor agregado./.

VNA