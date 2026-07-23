Ciudad Ho Chi Minh fortalece su papel como centro regional de abastecimiento

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Cada vez más cadenas minoristas e importadores internacionales eligen Ciudad Ho Chi Minh para buscar proveedores, una tendencia que impulsa las exportaciones vietnamitas y consolida a la urbe como un importante centro regional de abastecimiento y enlace en las cadenas globales de suministro.



El director de la Agencia de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio, Vu Ba Phu, informó que Vietnam International Sourcing (VIS) 2026, la Feria Internacional de Conexión de la Cadena de Suministro de Vietnam, prevista para principios de septiembre, reunirá a cientos de cadenas minoristas e importadores internacionales ya registrados.



Entre ellos figuran grandes compañías como Walmart (Estados Unidos), Reliance Retail (India), Pagoda (China), ELOM Group (Taiwán, China), ESFLO Marketing (México), además de empresas procedentes de Brasil y otros mercados.



Los compradores buscarán proveedores en sectores clave de las exportaciones vietnamitas, como confecciones textiles, calzado, electrodomésticos, muebles, alimentos, bienes de consumo y frutas. Su presencia permitirá a las empresas vietnamitas acceder a nuevos mercados sin intermediarios y reforzar su integración en las cadenas globales de suministro.



Para Dang Tho, representante de la empresa Sofaland, el envío del primer lote de sofás a México demuestra que los muebles fabricados en Vietnam cumplen con los exigentes estándares internacionales. En su opinión, establecer vínculos con socios adecuados permite competir no solo por precio, sino también por calidad, capacidad de producción y cumplimiento de los pedidos.



Por su parte, el director de la Agencia de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio, Nguyen Anh Son, señaló que las exportaciones vietnamitas crecieron más del 20% durante el primer semestre del año. Sin embargo, advirtió que el país registra un déficit comercial cercano a los 17 mil millones de dólares, por lo que resulta prioritario diversificar mercados y fortalecer la competitividad de las empresas.



Con ese objetivo, el Ministerio de Industria y Comercio trabaja con la red de Oficinas Comerciales de Vietnam en el exterior para ampliar los vínculos con grandes distribuidores internacionales, actualizar la información sobre los mercados, emitir alertas tempranas frente a barreras comerciales y modernizar las actividades de promoción comercial, con el fin de atraer a más compradores extranjeros para que identifiquen proveedores directamente en Vietnam.



El director de la compañía Leanwares, Huynh Thanh Trung, destacó que numerosas empresas vietnamitas han reforzado sus inversiones en sistemas de gestión de calidad, transformación digital, trazabilidad del origen de los productos, inventarios de emisiones y criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), creando así condiciones para integrarse más profundamente en las cadenas de suministro de las grandes multinacionales.



En la misma línea, Tran Thi Phuong Hoa, vicepresidenta de la Asociación de Alimentos y Comestibles de Ciudad Ho Chi Minh, consideró que las empresas deben avanzar del simple cumplimiento de certificaciones hacia sistemas integrales de gestión.



Entre las prioridades mencionó la estandarización de los procesos productivos, la digitalización de datos, el fortalecimiento de la trazabilidad y el control de calidad, así como la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial, el análisis de datos y la automatización para mejorar la eficiencia, reducir costos y desarrollar productos adaptados a las exigencias de cada mercado.



Asimismo, subrayó la importancia de invertir en procesamiento especializado, diseño de envases y desarrollo de marcas alineadas con las tendencias del consumo sostenible.



Según Vu Ba Phu, el creciente interés de las principales corporaciones minoristas e importadoras por acudir a Ciudad Ho Chi Minh confirma la consolidación de la ciudad como un centro regional de abastecimiento.



Añadió que el aumento de las visitas a fábricas, el desarrollo conjunto de productos y la firma de contratos a largo plazo ofrecerán a las empresas vietnamitas mayores oportunidades para integrarse en las cadenas globales de suministro como socios manufactureros de alto valor agregado./.

VNA