Vietnam apunta a construir sector arrocero de bajas emisiones

Hanoi (VNA) - El seminario internacional “Soluciones para un arroz de bajas emisiones en Asia: Innovación regional y hoja de ruta para su ampliación”, se celebra del 22 al 24 de julio en la ciudad vietnamita de Can Tho, con la participación de más de 100 delegados, entre ellos científicos procedentes de más de diez países.



En la sesión inaugural, el profesor y doctor Nguyen Hong Son, director de la Academia de Ciencias Agrícolas de Vietnam, afirmó que el sector arrocero enfrenta el desafío de garantizar simultáneamente la seguridad alimentaria, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático.



Según explicó, el objetivo ya no consiste únicamente en producir más, sino en hacerlo con menores emisiones, un uso más eficiente de los recursos y mayores ingresos para los agricultores.



Para alcanzar estas metas, recomendó, el sector debe impulsar la innovación en variedades de arroz, gestión del agua, mecanización, tratamiento de la paja y los residuos agrícolas, transformación digital y financiación basada en créditos de carbono.



No obstante, subrayó que las nuevas tecnologías solo tendrán un impacto significativo si son adoptadas y aplicadas de forma generalizada por los productores.



Nguyen Hong Son destacó que la ciencia y la innovación deben estar al servicio de los agricultores mediante los sistemas de extensión agrícola, políticas públicas, mecanismos de mercado y una estrecha coordinación entre investigadores, empresas, autoridades y productores.



Estudios de los investigadores Vo T.B. Thuong y Ando M. Radanielson del Instituto Internacional de Investigación del Arroz (IRRI) indican que las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del cultivo de arroz pueden reducirse hasta un 36%.





En la reunión. (Foto: VNA)

La aplicación conjunta de medidas como variedades de ciclo corto, riego alternado de inundación y secado, una gestión eficiente de los fertilizantes y un tratamiento adecuado de la paja puede reducir hasta el 65% del metano.



El IRRI impulsa el proyecto AFACI RSR, orientado al desarrollo y la difusión de variedades de arroz resistentes a condiciones climáticas adversas en diez países asiáticos, mediante la creación de sistemas de producción y suministro de semillas adaptados a las características de cada ecosistema.



En el delta del Mekong, región que aporta más de la mitad de la producción nacional de arroz, los especialistas sostienen que la reducción de emisiones debe abordarse de forma integral, desde la selección de semillas, la siembra, la gestión del agua, los fertilizantes y la paja, hasta la cosecha, el secado, el procesamiento y la comercialización.



Según los expertos, el proyecto para desarrollar un millón de hectáreas de arroz especializado de alta calidad y bajas emisiones representa una oportunidad para reorganizar la cadena de valor del sector, acelerar la transformación digital, promover el mercado de créditos de carbono, consolidar la marca “Arroz Verde de Vietnam – Bajas Emisiones” y transformar los métodos de producción.



El doctor Ngo Duc Minh, de la Academia de Ciencias Agrícolas de Vietnam, señaló que el seminario constituye una plataforma para que los países intercambien experiencias, definan soluciones y políticas, y fortalezcan la cooperación con el objetivo de ampliar el modelo de producción arrocera de bajas emisiones en la región.



Los participantes coincidieron en que este modelo solo podrá extenderse de manera sostenible si las soluciones técnicas van acompañadas de beneficios económicos, oportunidades de mercado y un fortalecimiento de las capacidades de los agricultores. Cuando la ciencia logre transformar de forma tangible la producción en el campo, el crecimiento verde se convertirá en un motor clave para el desarrollo sostenible del sector arrocero vietnamita.



De acuerdo con el programa del evento, los delegados realizarán visitas de campo a modelos de producción de arroz de bajas emisiones en el delta del Mekong, en el marco del proyecto nacional para desarrollar un millón de hectáreas de arroz especializado de alta calidad y bajas emisiones con horizonte al año 2030./.