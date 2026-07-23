Economía

Durián consolida liderazgo en exportaciones hortofrutícolas de Vietnam

El durián lidera las exportaciones hortofrutícolas de Vietnam y se espera un fuerte crecimiento en los próximos meses gracias a la menor competencia regional.

El durián de la provincia de Lam Dong destaca por su calidad uniforme y se destina principalmente a la exportación. (Foto: VNA)
El durián de la provincia de Lam Dong destaca por su calidad uniforme y se destina principalmente a la exportación. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El durián continúa afianzándose como el principal producto de exportación del sector hortofrutícola vietnamita y todo apunta a que su desempeño mejorará durante los próximos meses, favorecido por la menor competencia internacional en plena temporada de cosecha nacional.

De acuerdo con la Asociación de Frutas y Hortalizas de Vietnam, las exportaciones del sector alcanzaron 4,76 mil millones de dólares entre enero y julio de 2026, un 23% más que en el mismo período del año anterior. Solo en julio, el valor de las ventas al exterior superó los mil millones de dólares.

El secretario general de la asociación, Dang Phuc Nguyen, destacó que el durián se mantiene como el principal motor del crecimiento del sector, al representar entre el 35% y el 40% del valor total exportado en los primeros siete meses del año. En julio, su participación aumentó hasta situarse entre el 55% y el 60%.

Según Nguyen, las perspectivas para los próximos meses son especialmente favorables, siempre que se garantice la calidad del producto. La finalización de la temporada de cosecha en países competidores como Tailandia, Camboya, Laos y Malasia reducirá la presión sobre el mercado, mientras que Vietnam entrará en el pico de producción en la región de la Altiplanicie Occidental (Tay Nguyen), cuya cosecha se extiende de julio a octubre y se prevé superior a la del año pasado.

En este contexto, varias empresas exportadoras planean aumentar la compra de durián fresco ante la disminución de la oferta tailandesa destinada al mercado chino. Paralelamente, el procesamiento y la exportación de durián congelado se consolidan como una estrategia para incrementar el valor agregado del producto, especialmente en un escenario de menores precios para la fruta fresca.

El durián congelado vietnamita ha ampliado además su presencia internacional. Además de China, el producto llega cada vez con mayor fuerza a mercados como Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. En 2025, el volumen exportado de durián congelado fue 20 veces superior al registrado en 2023. Durante el primer trimestre de 2026, las exportaciones alcanzaron cerca de 11.600 toneladas, con un precio promedio de cuatro mil 302 dólares por tonelada, un 20% más que en el mismo período del año anterior.

Los expertos estiman que, si las condiciones del mercado se mantienen favorables, Vietnam podría exportar alrededor de un millón de toneladas de durián en 2026. Este volumen permitiría sostener el crecimiento del valor de las exportaciones, pese a que los precios internacionales continúan por debajo de los niveles registrados en años anteriores.

Productores y centros de acopio del sur de Vietnam y de la región de Tay Nguyen informan de una recuperación gradual de los precios del durián. La variedad Monthong se cotiza actualmente entre 2,47 y 2,78 dólares por kilogramo para la categoría A y entre 1,71 y 2,13 dólares por kilogramo para la categoría B. En el caso de la variedad Ri6, los precios oscilan entre 0,95 y 1,56 dólares por kilogramo, según la calidad del fruto.

Estas cotizaciones representan un incremento equivalente a 0,15-0,27 dólares por kilogramo respecto a las registradas hace aproximadamente dos semanas, impulsadas por la recuperación de las exportaciones hacia China.

No obstante, los precios siguen situándose entre un 30% y un 40% por debajo de los máximos alcanzados en años anteriores. A ello se suma la preocupación de productores y exportadores por el impacto de la temporada de lluvias en Tay Nguyen, que puede afectar la calidad del fruto y provocar alteraciones en la textura de la pulpa, uno de los principales desafíos para la campaña de exportación./.

VNA
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