Conglomerado chino exhibe equipos ecológicos e inteligentes en Hanoi

Hanoi (VNA) - El conglomerado chino Shandong Heavy Industry (SDHI) celebró en el Centro de Exposiciones de Vietnam (VEC), en Hanoi, su Conferencia Global de Socios y Exposición de Productos Ecológicos e Inteligentes, que reunió a cerca de 1.600 socios procedentes de 62 países y territorios.

​Celebrado la víspera bajo el lema "Impulsados por la tecnología, preparados para el futuro", el evento puso de relieve la estrategia del grupo para acelerar el desarrollo verde, la transformación digital y la cooperación internacional, al tiempo que destacó las oportunidades para profundizar la colaboración industrial con Vietnam.

​Durante la conferencia, Truong Thanh Hoai, viceministro de Industria y Comercio, afirmó que Vietnam ha puesto en marcha políticas para promover un desarrollo verde, limpio y sostenible en los sectores de la industria, la energía y la logística. Señaló que las tecnologías avanzadas presentadas por SDHI se alinean con las prioridades del país en materia de transporte ecológico, transformación digital y modernización de la infraestructura logística.

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Truong Thanh Hoai, viceministro de Industria y Comercio de Vietnam, interviene en la cita. (Foto: VNA)

Asimismo, indicó que el ministerio continuará trabajando con los organismos competentes para mejorar el entorno empresarial y facilitar la inversión de empresas nacionales y extranjeras. También expresó su confianza en que SDHI amplíe la cooperación práctica con socios vietnamitas, impulse la localización de la producción y contribuya al desarrollo de cadenas logísticas sostenibles en el país.

Por su parte, Sun Fenglei, presidente de la Asociación de Empresas Chinas en Vietnam, afirmó que la mejora de la infraestructura y la transición energética de Vietnam están impulsando una creciente demanda de equipos industriales de alta gama. Añadió que la celebración del evento mundial en Hanoi refleja el compromiso a largo plazo de las empresas chinas de fabricación inteligente con el mercado de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

​En la exposición, las filiales de SDHI, entre ellas Weichai, Sinotruk, Shacman, Shantui, Zhongtong Bus, Lovol Heavy Industry y KION, presentaron una amplia gama de productos y tecnologías de última generación.

Sun Fenglei, presidente de la Asociación de Empresas Chinas en Vietnam, habla en el evento. (Foto: Bnews)

Entre las principales novedades figuraron vehículos comerciales eléctricos, camiones impulsados por pilas de combustible de hidrógeno, maquinaria de construcción equipada con inteligencia artificial, equipos agrícolas inteligentes, sistemas automatizados de almacenamiento y soluciones integradas de energías renovables para los sectores de la minería, el transporte y la logística.

​El evento también incluyó el lanzamiento de una iniciativa para desarrollar conjuntamente un nuevo ecosistema de equipos ecológicos e inteligentes, así como la firma de varios acuerdos de cooperación estratégica en ámbitos como las pilas de combustible de óxido sólido (SOFC), los autobuses eléctricos, los camiones eléctricos de gran tonelaje, las excavadoras con inteligencia artificial y la maquinaria agrícola inteligente.

​Expertos del sector señalaron que la exposición representa un paso importante en la expansión de SDHI en el Sudeste Asiático y contribuye a los esfuerzos de Vietnam por promover el transporte ecológico, la logística moderna y el desarrollo industrial sostenible./.