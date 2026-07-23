VETC conecta el 50% de puntos de carga multimarca para vehículos eléctricos en Vietnam

Hanoi (VNA) - VETC, proveedor de servicios de pago electrónico sin paradas perteneciente al grupo Tasco, ha conectado a su plataforma más de 350 puntos de carga para vehículos eléctricos (VE) en todo Vietnam apenas un mes después del lanzamiento de su función VETC Charging Station, cubriendo alrededor de la mitad de la red nacional de cargadores multimarca.



La rápida expansión supone un importante avance en los esfuerzos de VETC por construir un ecosistema abierto de carga para vehículos eléctricos (VE) e híbridos enchufables (PHEV, por sus siglas en inglés).



Lanzado a mediados de junio, el servicio de carga de VETC está integrado en su aplicación existente de cobro electrónico de peajes. Los conductores pueden ahora localizar estaciones de carga, recibir indicaciones para llegar hasta ellas, iniciar la carga, realizar pagos y recibir facturas electrónicas desde una única plataforma.



Esta solución integral elimina la necesidad de descargar múltiples aplicaciones o gestionar cuentas separadas para diferentes redes de carga, haciendo que los desplazamientos en vehículos eléctricos, especialmente los viajes de larga distancia, sean más sencillos y cómodos.



VETC informó que las redes de carga integradas en su plataforma de pago han registrado un aumento significativo en el número de sesiones de carga, lo que demuestra el potencial de una red abierta para atraer a más usuarios y mejorar el aprovechamiento de la infraestructura existente.



La empresa también está actualizando rápidamente el servicio, incorporando información sobre precios en horarios punta y valle, un mapa de estaciones de carga más intuitivo y un acceso más fluido a cargadores multimarca en los concesionarios participantes.



Recientemente, VETC incorporó a su red a ChargeLink, NovaCharge y EBOOST, que se suman a los socios existentes Tasco Smart Charge, Ford Vietnam, ESKY y Rabbit EVC, elevando la cobertura total de la plataforma a más de 350 puntos de carga en todo el país.



La ampliación de la red está diseñada para facilitar los desplazamientos interprovinciales y acelerar el desarrollo de la infraestructura de carga multimarca en Vietnam.



Tran Nguyen Ngoc Thanh, director general de VETC Digital, afirmó que el objetivo de la empresa no es poseer la mayor cantidad de estaciones de carga, sino crear una plataforma abierta que conecte a los operadores de carga, los fabricantes de automóviles y los usuarios.



Según explicó, un mayor número de socios ofrecerá más opciones a los usuarios de vehículos eléctricos y permitirá a los operadores aprovechar mejor la infraestructura, contribuyendo al crecimiento sostenible del ecosistema de vehículos de nueva energía en Vietnam.



VETC prevé continuar ampliando sus alianzas de carga en todo el país y desarrollar nuevas funciones digitales. Como miembro de Tasco, la compañía presta actualmente servicios a cerca de cinco millones de clientes a través de su ecosistema de transporte inteligente en Vietnam./.





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