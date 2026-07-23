Estudiantes extranjeros se suman a campaña voluntaria en Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Un total de 93 estudiantes extranjeros participan junto a jóvenes voluntarios vietnamitas en la 33.ª Campaña de Voluntariado Verano Verde de Ciudad Ho Chi Minh en 2026, contribuyendo a proyectos comunitarios y fortaleciendo los lazos de amistad y el intercambio cultural.

La ceremonia de bienvenida a los voluntarios foráneos tuvo lugar el 22 de julio en el Centro de Educación Vocacional y Formación Continua del Distrito 12, ubicado en el barrio de Trung My Tay.

Los equipos internacionales de este año están integrados por 48 estudiantes de Malasia y otros 45 procedentes de Indonesia, Camboya y Laos, quienes cursan estudios en distintas universidades de Ciudad Ho Chi Minh.

La secretaria del Comité del Partido del barrio de Trung My Tay y presidenta del Consejo Popular local, Nguyen Thi Ngoc Duyen, destacó que, tras más de tres décadas de existencia, la campaña se ha convertido en un símbolo de la juventud de la ciudad, al brindar a los jóvenes la oportunidad de contribuir al desarrollo de la comunidad y difundir valores positivos.

Según la funcionaria, la participación de estudiantes extranjeros no solo fortalece las actividades comunitarias, sino que también promueve la amistad, el entendimiento mutuo y la cooperación entre la juventud vietnamita y la de otros países.

Desde 2012, la organización malasia Yayasan Sukarelawan Siswa (YSS) ha enviado a más de 400 estudiantes para participar en programas de voluntariado en Ciudad Ho Chi Minh. En esta edición, 48 universitarios malasios se incorporan a la campaña, de los cuales 15 desarrollarán sus actividades en el barrio de Trung My Tay.

Durante casi un mes, los voluntarios malasios trabajarán junto con estudiantes de la Universidad de Economía y Derecho y de la Universidad Internacional, ambas pertenecientes a la Universidad Nacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh, además de miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh.

Entre las actividades previstas figuran clases gratuitas de inglés e informática para niños, programas recreativos de verano, visitas y entrega de obsequios a familias beneficiarias de políticas sociales, plantación de árboles, pintura de murales e instalación de áreas de juegos infantiles.

Delegados participantes en la cita (Foto: VNA)

Asimismo, colaborarán en la construcción de un jardín de plantas medicinales en la estación sanitaria local, la reparación de una vivienda de una familia beneficiaria de políticas sociales y la mejora de las instalaciones de la escuela primaria Tran Quang Co.

Los voluntarios también participarán en intercambios culturales y deportivos, actividades gastronómicas y la celebración del Día de la ASEAN, con el objetivo de estrechar los vínculos entre los jóvenes de Vietnam y Malasia.

La estudiante malasia Nur Dania Umairah Binti Joha expresó que los voluntarios esperan colaborar estrechamente con las autoridades locales, los residentes y los jóvenes vietnamitas para servir a la comunidad y fortalecer la amistad entre Malasia y Vietnam.

Añadió que el lema “Voluntariado por la Unidad” refleja la convicción de que el voluntariado no consiste únicamente en dedicar tiempo y esfuerzo, sino también en tender puentes de comprensión, compasión y solidaridad más allá de las fronteras.

De acuerdo con la filial en Ciudad Ho Chi Minh de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh, los 93 estudiantes internacionales participarán en actividades de voluntariado en distintos puntos de la ciudad del 22 de julio al 14 de agosto.

Los voluntarios malasios serán destinados a la comuna de Kim Long y a los barrios de Phu Loi y Trung My Tay; 15 estudiantes indonesios trabajarán en la comuna de Bau Lam, mientras que otros 30 estudiantes de Camboya y Laos se integrarán en equipos desplegados en diferentes localidades de la ciudad./.