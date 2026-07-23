Vietnam debe priorizar sectores tecnológicos estratégicos, según experto

Londres (VNA) - En el contexto de una cadena de suministro tecnológico global fragmentada, Vietnam debería evitar dispersar sus inversiones y, en cambio, centrarse en los segmentos donde tiene una ventaja competitiva, valoró Ho Quoc Tuan, profesor titular de la Universidad de Bristol (Reino Unido).

Durante una entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en Londres, el especialista comentó que la fuerza laboral de Vietnam le permite desarrollar sectores relacionados con los servicios de software, la tecnología de la información y los drones.



Gracias a su joven plantilla de ingenieros de software, sus costes competitivos y sus sólidas capacidades matemáticas, el país indochino es un destino atractivo para la subcontratación, destacó. Empresas como FPT Software y VNG han demostrado su capacidad para expandirse a los mercados internacionales, señaló.



Se trata de los campos que no requieren grandes inversiones en infraestructura, sino aprovechan los recursos humanos disponibles. Además, Vietnam tiene la oportunidad de atraer establecimientos de ensamblaje para dispositivos electrónicos y drones civiles y comerciales.



Empresas como Samsung, LG e Intel ya están presentes y podrían servir de base para el desarrollo de un ecosistema de proveedores nacionales.



Mediante la atracción de la inversión extranjera directa (IED) adecuada, Vietnam puede participar en las etapas adecuadas de la fabricación de semiconductores, recomendó.



De acuerdo con Ho Quoc Tuan, en lugar de construir fábricas de semiconductores avanzadas que requieren decenas de miles de millones de dólares y mucho tiempo, Vietnam debería centrarse en el diseño de chips, el ensamblaje y las pruebas y la fabricación de placas de circuitos impresos.



La nación indochina podría considerar participar en servicios de salud modernos para personas mayores, sugirió, pues la tendencia al envejecimiento de la población en la región de Asia-Pacífico está generando una enorme demanda de servicios de atención a esos ciudadanos basados en la tecnología (telemedicina, dispositivos de asistencia, diagnósticos con inteligencia artificial).



Se trata de un área donde Vietnam puede combinar sus ventajas de bajo costo con tecnología importada o desarrollada en colaboración para crear servicios competitivos en la región, precisó.



Con un mercado de consumo de 100 millones de personas, Vietnam cuenta con una clara ventaja para el desarrollo de plataformas de servicios digitales nacionales, sobre todo el comercio electrónico, las fintech, la educación en línea y la logística inteligente. Esto representa tanto una solución para la creación de empleo como una base a la innovación endógena.



En lo que respecta a los mecanismos de apoyo a las empresas tecnológicas, el experto argumentó que el Estado debería desempeñar un papel en la creación de un entorno de desarrollo favorable, en lugar de convertirse en el principal inversor en proyectos tecnológicos a gran escala.



En especial, los recursos públicos deben priorizar la infraestructura de conexión (logística, ancho de banda, electricidad), mejorar el entorno legal y reducir los costos de cumplimiento para las empresas, lo que contribuye a atraer a capitales privados y IED de manera sostenible, remarcó.



Además, los recursos públicos deberían centrarse en el bienestar social (amortiguando las crisis económicas) y el capital inicial para infraestructuras esenciales, a fin de garantizar la resiliencia de la economía cuando los sectores clave se enfrenten a dificultades cíclicas./.