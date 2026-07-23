Vietnam impulsa el desarrollo científico y tecnológico vinculado a seguridad de datos

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - En la sesión inaugural del tercer Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIV mandato, el secretario general del Partido y presidente de la República, To Lam, subrayó la necesidad de garantizar la seguridad de los datos y de convertir la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y la inteligencia artificial (IA) en factores que impulsen la productividad, la calidad, el valor agregado y la competitividad de la economía.

Especialistas consideran que estos son requisitos fundamentales para fortalecer la autonomía y la competitividad nacional en un contexto internacional marcado por rápidos cambios geopolíticos, tecnológicos y digitales.

Según Phan Phuong Tung, director del Centro de Apoyo y Asesoramiento para la Transformación Digital de Ciudad Ho Chi Minh (DXCenter), uno de los mayores riesgos para la seguridad de los datos proviene de los propios usuarios.

Vietnam utiliza actualmente numerosas plataformas internacionales de IA para prestar servicios a ciudadanos, empresas y administraciones públicas, lo que ofrece importantes beneficios, pero también aumenta el riesgo de filtración de información. Por ello, resulta esencial fortalecer la conciencia y el cumplimiento de las normas de seguridad por parte de los usuarios, destacó.

El especialista señaló que es necesario invertir con mayor intensidad en las infraestructuras digitales compartidas, especialmente en las relacionadas con la IA y las redes de alta capacidad, así como promover la cooperación entre el Estado, las empresas, los institutos de investigación y las universidades para desarrollar grandes bases de datos nacionales.

Contar con datos propios no solo contribuirá al desarrollo de la economía digital, sino que también sentará las bases para la futura economía de datos, impulsando la innovación y mejorando la competitividad. Asimismo, subrayó la importancia de reforzar de forma permanente la formación y las capacidades en materia de seguridad de la información para ciudadanos, empresas y funcionarios públicos.

Phan Phuong Tung, director del Centro de Apoyo y Asesoramiento para la Transformación Digital de Ciudad Ho Chi Minh (Foto: VNA))

En cuanto a la estrategia de desarrollo, el secretario general To Lam afirmó que Vietnam debe avanzar de un modelo de crecimiento basado en el capital, los recursos naturales y la mano de obra de bajo costo a otro sustentado en la productividad, el conocimiento, los datos, la tecnología, la innovación, los recursos humanos altamente cualificados y una gestión moderna, con el objetivo de construir una economía independiente, autosuficiente e integrada eficazmente en el mundo.

Tran Huu Dung, director de la Compañía de Desarrollo del Parque de Software Quang Trung (QTSC), puntualizó que la industria de los semiconductores se ha convertido en la base de la inteligencia artificial, la computación de alto rendimiento y numerosos sectores estratégicos.

Gracias a las políticas impulsadas por el Partido y el Estado, entre ellas la Resolución 57-NQ/TW y el Decreto 354/2025/ND-CP, Vietnam dispone de una importante oportunidad para integrarse más profundamente en la cadena global de valor de los semiconductores.

Añadió que Ciudad Ho Chi Minh está desarrollando una red de parques tecnológicos digitales especializados, con prioridad para la industria de los semiconductores, que abarca desde la investigación y el diseño de circuitos integrados hasta las pruebas, el ensamblaje, la producción y el desarrollo de la cadena de suministro. La ciudad también creó un fondo de capital de riesgo destinado a apoyar proyectos científicos, tecnológicos y de emprendimiento innovador.

De acuerdo con Huu Dung, QTSC impulsa un ecosistema de innovación que atrae a empresas tecnológicas nacionales e internacionales, fortalece la cooperación con instituciones de formación y desarrolla un centro de investigación en tecnologías digitales. A su juicio, la ventaja competitiva de un país en la era digital no depende únicamente de las políticas o de la infraestructura, sino también de su capacidad para construir un sólido ecosistema de innovación que conecte eficazmente a las empresas, la tecnología y los recursos humanos./.

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