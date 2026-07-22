Vietnam impulsa un ecosistema para atraer talento científico

Hanoi (VNA) - Convertir la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital en motores reales del crecimiento exige mucho más que aumentar la inversión o aprobar nuevas políticas. Para alcanzar los objetivos de desarrollo en la próxima década, Vietnam necesita construir un ecosistema capaz de atraer, desarrollar y retener talentos tanto nacionales como de fuera.



En el contexto de su nueva etapa de desarrollo, el país aspira a mantener elevadas tasas de crecimiento económico y avanzar hacia un modelo basado en el conocimiento, la innovación y el incremento de la productividad. En ese proceso, las autoridades consideran que la disponibilidad de recursos humanos de alta calidad será un factor decisivo para fortalecer la competitividad y generar nuevas ventajas para la economía.



Durante la conferencia nacional de balance de la implementación de la Resolución 57-NQ/TW sobre los avances en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, subrayó que la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital ya no representan una opción, sino el camino imprescindible para materializar las aspiraciones de desarrollo del país.



Línea de producción de equipos electrónicos con tecnología SMT en la fábrica Trung Nam EMS, ubicada en el Parque de Alta Tecnología de Da Nang. (Foto: VNA)



El máximo dirigente de Vietnam insistió en que la formación de recursos humanos constituye una tarea estratégica a largo plazo. Señaló que, si Vietnam desea contar dentro de diez años con un equipo de especialistas capaz de impulsar el desarrollo científico y tecnológico, resulta indispensable definir desde ahora qué perfiles profesionales formar, en qué disciplinas y bajo qué modelos educativos.



Asimismo, destacó la necesidad de establecer políticas suficientemente atractivas para captar y aprovechar el talento, incluidos expertos y científicos vietnamitas residentes en el extranjero, además de fortalecer grupos de investigación de alto nivel y consolidar una red global de intelectuales vietnamitas.



De acuerdo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el marco jurídico vigente incluye numerosas disposiciones relacionadas con la atracción y el desarrollo de recursos humanos para la investigación y la innovación. Sin embargo, las autoridades reconocen que las políticas aún permanecen dispersas y carecen de una estrategia nacional unificada que permita identificar, seleccionar y aprovechar eficazmente el talento.



Entre las principales limitaciones también figuran la ausencia de una base de datos nacional sobre especialistas y la falta de una red integrada que conecte a instituciones públicas, empresas, universidades, centros de investigación y comunidades de científicos vietnamitas en el exterior.



El viceministro del Interior Truong Hai Long reconoció que, pese a la existencia de diversos mecanismos de incentivo, los resultados obtenidos todavía no responden a las expectativas, especialmente en la captación de expertos de alto nivel.



Según explicó Hai Long, las principales dificultades radican en la insuficiencia de recursos financieros y en la falta de proyectos estratégicos concretos que permitan a los especialistas desarrollar plenamente sus capacidades.



En este contexto, el Ministerio del Interior estudia mecanismos para facilitar la movilidad del talento entre los sectores público y privado, ampliar las políticas de atracción hacia las empresas y movilizar recursos procedentes de fondos de capital de riesgo y del sector privado, tomando como referencia experiencias de países como China, Corea del Sur y Singapur.



Especialistas coinciden en que atraer científicos y expertos no depende únicamente de ofrecer mejores salarios. El rector de la Universidad de Tecnología del Transporte, Nguyen Hoang Long, señaló que los investigadores de excelencia buscan principalmente oportunidades para participar en proyectos de gran impacto nacional, como el desarrollo de la industria de semiconductores, la inteligencia artificial, las infraestructuras digitales, las energías limpias, los ferrocarriles de alta velocidad o las soluciones frente al cambio climático.



En su opinión, Vietnam debería pasar de convocar expertos únicamente para seminarios o proyectos a corto plazo a confiarles misiones estratégicas de entre tres y cinco años, con objetivos claros y suficiente autonomía para desarrollar su trabajo.



Por su parte, el director del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (NAFOSTED), Dao Ngoc Chien, consideró prioritario identificar y apoyar a jóvenes investigadores con alto potencial. En esa línea, el programa de Doctorados de Excelencia (VREF) busca formar una nueva generación de científicos capaces de integrarse plenamente en las redes internacionales y dominar tecnologías estratégicas mediante un respaldo financiero concentrado en grupos de investigación de alto nivel.



Los expertos también resaltan el enorme potencial que representa la comunidad de cientos de miles de vietnamitas que actualmente estudian, investigan o trabajan en universidades, centros científicos y empresas tecnológicas líderes del mundo. No obstante, admiten que la conexión con este valioso capital humano aún está lejos de aprovechar todas sus posibilidades.



El director nacional de Apex Group en Vietnam, Tyler McElhaney, propuso estudiar la creación de un visado específico para profesionales que trabajan de forma remota, el denominado Remote Talent Visa, con el fin de facilitar la residencia de especialistas internacionales, emprendedores e inversores tecnológicos que desarrollan su actividad para empresas extranjeras.



A su juicio, para consolidarse como uno de los mercados emergentes más dinámicos del Sudeste Asiático, Vietnam deberá simplificar los procedimientos administrativos, ampliar los servicios en inglés, acelerar la digitalización de los trámites y reforzar la coordinación entre las autoridades competentes en inmigración, empleo, fiscalidad e inversión.



Paralelamente, el Ministerio del Interior elabora la Estrategia nacional para la atracción y el aprovechamiento del talento. La viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra ha solicitado que el proyecto introduzca un cambio profundo en el enfoque de estas políticas, priorizando la creación de entornos de trabajo favorables, una mayor autonomía profesional, mecanismos de protección para los especialistas y sistemas de remuneración adecuados.



La estrategia concentrará los esfuerzos en varios grupos prioritarios, entre ellos expertos en inteligencia artificial, macrodatos, computación en la nube, tecnologías digitales, infraestructura digital, ciberseguridad, semiconductores, robótica, automatización, fabricación inteligente y tecnologías cuánticas, además de científicos líderes en biotecnología, nuevos materiales, medioambiente, medicina, agricultura y ciencias marinas.



Las autoridades consideran que una estrategia nacional sobre el talento no constituye únicamente una política de recursos humanos, sino un pilar esencial del desarrollo del país. Crear un entorno donde los mejores profesionales decidan establecerse, permanecer y contribuir será determinante para que Vietnam consolide una economía basada en el conocimiento y la innovación./.