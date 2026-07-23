Vietnam Airlines pone en marcha autoservicio de facturación y entrega de equipaje

Hanoi (VNA) - Los pasajeros de vuelos internacionales de Vietnam Airlines con salida desde la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Noi Bai en Hanoi ya pueden realizar la facturación y entregar su equipaje mediante quioscos de autoservicio desde el 20 de julio.



El servicio piloto, implementado en colaboración con el aeropuerto, constituye un nuevo paso de la aerolínea en su hoja de ruta de transformación digital, orientada a diversificar las opciones de facturación y crear una experiencia digital integral y fluida desde la terminal hasta la cabina del avión.



Antes de su despliegue en Noi Bai, Vietnam Airlines ya había implementado los servicios de facturación y entrega de equipaje de autoservicio en la Terminal 3 del aeropuerto de Tan Son Nhat, en Da Nang y en Phu Bai, en la ciudad de Hue. El servicio también está disponible en importantes aeropuertos internacionales como Changi, en Singapur; Frankfurt, en Alemania; y Fukuoka y Nagoya, en Japón.



La facturación mediante quioscos está disponible desde seis horas antes de la salida del vuelo y hasta 60 minutos antes del despegue, mientras que la entrega de equipaje puede realizarse entre tres horas y 50 minutos antes del vuelo. Los equipos están ubicados en las zonas A y B, así como en los mostradores A01 y A02 de la Terminal 2. El servicio está destinado a pasajeros con documentos de viaje válidos que no requieran asistencia especial.



Todo el proceso, desde la facturación, la impresión de la tarjeta de embarque y las etiquetas de equipaje hasta la entrega de las maletas, se realiza a través de los quioscos automatizados. Después de imprimir la etiqueta, los pasajeros deben colocarla en su equipaje y dirigirse al mostrador de entrega de autoservicio. El personal de Vietnam Airlines estará disponible para brindar asistencia. Una vez completado el procedimiento, los pasajeros pueden continuar directamente hacia los controles de inmigración y seguridad.



Dang Anh Tuan, vicepresidente ejecutivo de Vietnam Airlines, afirmó que los quioscos permiten a los pasajeros realizar la facturación con mayor autonomía y reducir los tiempos de espera durante los períodos de mayor afluencia. Al mismo tiempo, liberan al personal de tierra para concentrarse en la verificación de documentos, la gestión de equipajes especiales y otros servicios especializados, contribuyendo a mejorar la calidad de la atención dentro de la terminal.



Vietnam Airlines informó que evaluará el funcionamiento del sistema con el objetivo de ampliar los servicios de facturación y entrega de equipaje de autoservicio a más aeropuertos nacionales e internacionales.



Esta iniciativa refleja la estrategia de la aerolínea centrada en el cliente y su compromiso con una transformación digital integral. Vietnam Airlines cuenta con la calificación de cinco estrellas de APEX por la experiencia del cliente y ha recibido numerosos premios por sus avances en transformación digital./.

VNA