Vietnam reafirma su disposición a contribuir a la recuperación de Gaza

Manila (VNA) - Vietnam reafirmó su respaldo al papel y las actividades de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA en inglés) y expresó su disposición a participar en las labores de ayuda humanitaria, recuperación y reconstrucción de la Franja de Gaza.



Tal apoyo lo ratificó el viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores, Dang Hoang Giang, durante una reunión celebrada el 22 de julio en Manila, Filipinas con el comisionado general interino de la UNRWA, Christian Saunders.



Hoang Giang reiteró el apoyo constante de Vietnam a la misión y las operaciones de la agencia de la ONU, y elogió sus esfuerzos por mantener la asistencia humanitaria, educativa y sanitaria destinada al pueblo palestino en un contexto de gran complejidad.



Asimismo, expresó sus más profundas condolencias por la pérdida de miembros del personal de la UNRWA en los últimos meses y reafirmó que Vietnam seguirá promoviendo la creación de las condiciones necesarias para que la agencia pueda desempeñar plenamente las funciones y responsabilidades encomendadas por las Naciones Unidas.



El viceministro destacó que Vietnam mantiene su compromiso de buscar formas concretas de apoyar al pueblo palestino y está dispuesto a sumarse a las tareas de ayuda humanitaria, recuperación y reconstrucción en la Franja de Gaza cuando las condiciones lo permitan.



Señaló que el país puede aportar experiencia y capacidades en sectores como la construcción, la ingeniería, la atención sanitaria, la educación y la recuperación posconflicto.



También manifestó su deseo de que la UNRWA continúe compartiendo información y ofreciendo orientación sobre las necesidades más urgentes sobre el terreno y los ámbitos en los que Vietnam pueda realizar contribuciones eficaces.



Por su parte, Saunders agradeció el respaldo político y las contribuciones prácticas de Vietnam a las operaciones de emergencia de la UNRWA, al tiempo que valoró altamente la postura coherente y responsable del país del Sudeste Asiático respecto a la cuestión palestina y sus esfuerzos en favor de la población de Gaza.



El responsable de la UNRWA informó al viceministro sobre las actividades del organismo en condiciones extremadamente difíciles y explicó que la agencia mantiene a unos 11 mil trabajadores en la Franja de Gaza para prestar asistencia humanitaria, servicios de educación, atención médica, suministro de agua potable y saneamiento.



También se refirió al deterioro de la situación en Cisjordania y Jerusalén Este, donde persisten los desplazamientos de población, el cierre de centros educativos y sanitarios y las restricciones a las operaciones de la UNRWA. En ese sentido, subrayó la necesidad urgente de que la comunidad internacional mantenga su atención y apoyo al pueblo palestino.



Ambas partes acordaron continuar los intercambios y reforzar la coordinación en el futuro.



Hoang Giang enfatizó que todas las iniciativas y mecanismos destinados a apoyar al pueblo palestino deben complementar los esfuerzos de las Naciones Unidas, preservar el papel central del sistema de la ONU y garantizar que la asistencia llegue efectivamente a quienes más la necesitan.



Por su parte, Saunders acogió con satisfacción la buena voluntad y el potencial de contribución de Vietnam, especialmente en los ámbitos de la ingeniería, la construcción, la salud y la educación, y expresó su esperanza de que el país continúe haciendo oír su voz en los foros internacionales y contribuya a mejorar la situación humanitaria, así como a las labores de recuperación y reconstrucción de la Franja de Gaza./.





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