Indonesia impulsa 93 proyectos de hidrógeno por dos mil millones de dólares

Yakarta (VNA) - Indonesia avanza en el desarrollo de su ecosistema nacional de hidrógeno con la puesta en marcha de 93 proyectos que movilizan una inversión total de 32 billones de rupias (unos 2,05 mil millones de dólares), informó el Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM).



El anuncio fue realizado el 21 de julio durante la inauguración de la Conferencia y Exposición Mundial sobre el Ecosistema del Hidrógeno 2026, celebrada en Yakarta. La directora general de Nuevas Energías, Energías Renovables y Conservación de la Energía del ESDM, Eniya Listiani Dewi, señaló que el Gobierno supervisa de forma continua estas iniciativas estratégicas para garantizar su implementación conforme al calendario previsto.



Los proyectos forman parte de la estrategia nacional para acelerar la transición energética y reducir gradualmente la dependencia de las centrales eléctricas que utilizan diésel, mediante el impulso de fuentes de energía más limpias.



Entre las iniciativas prioritarias destaca un proyecto de energías renovables en la isla de Sumba, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, previsto para entrar en operación en 2028. También figura un proyecto piloto en la isla de Rengit, que combina energía solar con sistemas de almacenamiento de hidrógeno para suministrar electricidad a comunidades remotas, así como la producción de hidrógeno verde mediante energía geotérmica en el campo de Ulubelu, en la provincia de Lampung, desarrollada por la empresa estatal Pertamina.



Según Eniya Listiani Dewi, el desarrollo del ecosistema del hidrógeno contribuirá a elevar el índice de seguridad energética de Indonesia de siete a ocho puntos sobre una escala máxima de diez. La funcionaria destacó que el país busca aprovechar mejor sus propios recursos energéticos para reducir la dependencia de las importaciones, un objetivo que requiere la coordinación entre organismos estatales, empresas públicas, sector privado, centros de investigación y socios internacionales.



Como parte de este proceso, el Gobierno indonesio también lanzó un programa piloto de autobuses equipados con tecnología de combustible dual hidrógeno-diésel (H2 DDF), en colaboración con la empresa estatal de transporte Perum DAMRI.



La iniciativa permite adaptar motores diésel convencionales para operar con una combinación de diésel e hidrógeno, con el objetivo de reducir el consumo de combustible importado, disminuir las emisiones contaminantes y avanzar hacia un sistema de transporte público más sostenible.



A largo plazo, las autoridades indonesias prevén ampliar el uso de esta tecnología a otros sectores, incluidos vehículos particulares, drones, montacargas y equipos domésticos alimentados con hidrógeno, como parte de la estrategia nacional de transición hacia energías limpias./.