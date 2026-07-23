Indonesia recorta presupuesto del programa de comidas gratuitas

Yakarta (VNA) - Indonesia ha reducido en más de dos mil millones de dólares el presupuesto destinado en 2026 al programa de comidas gratuitas impulsado por el presidente Prabowo Subianto.



La secretaria de la Agencia Nacional de Nutrición (NNA), Lili Khamiliyah, informó que el presupuesto del programa se redujo de 268 billones de rupias indonesias (14,90 mil millones de dólares) a 229 billones de rupias (12,8 mil millones de dólares). Esta es la última revisión presupuestaria después de que la asignación inicial de 335 billones de rupias (18,6 mil millones de dólares) fuera recortada como parte de las medidas del Gobierno para mejorar la eficiencia del gasto público.



Según la subdirectora de la NNA, Agustina Arumsari, esta cifra es provisional y podría sufrir nuevos recortes mientras el organismo continúa evaluando la implementación del programa. El presidente Prabowo ha concedido a la agencia un plazo de un mes para completar una revisión integral de la iniciativa.



Lanzado como una de las principales promesas electorales de Prabowo, el programa tenía inicialmente como objetivo proporcionar comidas gratuitas a 82,9 millones de niños, mujeres embarazadas y madres lactantes, casi un tercio de la población de Indonesia, con el fin de combatir la desnutrición crónica. Más de una quinta parte de los niños indonesios siguen afectados por el retraso en el crecimiento debido a problemas de nutrición.



El programa ha recibido críticas por su elevado costo, los incidentes relacionados con la seguridad alimentaria y las acusaciones de corrupción vinculadas a su implementación.



El Gobierno indonesio afirmó que continuará revisando la iniciativa, priorizando la mejora de la eficiencia en la gestión para garantizar que las comidas gratuitas lleguen a los beneficiarios correspondientes y evitar que se repitan incidentes similares./.





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