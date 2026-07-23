Política

Destacan relación de "camaradas y hermanos" entre Partidos Comunistas de Vietnam y China

Un académico chino afirmó que el PCV y el PCCh mantienen una relación de "camaradas y hermanos" y abogó por ampliar los intercambios teóricos y políticos.

El profesor Zheng Huan, de la Escuela Central del Partido de China. (Foto: VNA)
El profesor Zheng Huan, de la Escuela Central del Partido de China. (Foto: VNA)

Beijing (VNA) - La relación entre el Partido Comunista de Vietnam (PCV) y el Partido Comunista de China (PCCh) es de "camaradas y hermanos" y continúa fortaleciéndose sobre la base de la confianza política y los intercambios entre ambas organizaciones, afirmó hoy el profesor Zheng Huan, de la Escuela Central del Partido de China.

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) al margen de un seminario conmemorativo por el 105.º aniversario de la fundación del PCCh, celebrado en Beijing, el académico destacó que, tras la visita de Estado del secretario general del PCV y presidente de la República, To Lam, a China en abril pasado, ambas partes han logrado nuevos avances en la construcción de la Comunidad de Futuro Compartido China-Vietnam.

Zheng Huan destacó que el XIV Congreso Nacional del PCV realizó una evaluación integral del proceso de renovación y de las lecciones acumuladas durante las últimas cuatro décadas de apertura, lo que permitió incorporar importantes innovaciones teóricas, entre ellas nuevas perspectivas sobre la economía de mercado con orientación socialista.

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Panorama del seminario (Foto: VNA)


El experto señaló que esa relación de "camaradas y hermanos" se sustenta en una larga historia de intercambios y en la naturaleza socialista compartida de ambos Partidos.

Asimismo, consideró que el PCV y el PCCh pueden aprender mutuamente de sus experiencias en la construcción del Partido, la gestión partidista y la gobernanza del Estado.

En ese sentido, abogó por fortalecer los intercambios directos, especialmente en materia de teoría, renovación partidista y formulación de políticas, con el fin de compartir y aplicar las experiencias de cada parte.

Finalmente, expresó su confianza en que, tras el XIV Congreso Nacional del PCV y con el mantenimiento de los intercambios de alto nivel entre ambos países, las relaciones entre Vietnam y China seguirán profundizándose y adquiriendo un carácter cada vez más sustantivo./.

VNA
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