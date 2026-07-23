Sesionó por cuarto día el tercer Pleno del Comité Central del PCV

​Hanoi (VNA) – El tercer Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) del XIV mandato continuó hoy su cuarto día de trabajo, con debates sobre importantes asuntos políticos, socioeconómicos y de construcción del sistema político.

Durante la sesión matutina, el miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido, Tran Cam Tu, presidió la reunión, el la cual los delegados analizaron cinco temas principales.

En concreto, debatieron la orientación para ajustar las funciones y tareas de asesoramiento en materia de movilización de masas, trasladándolas de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas al Comité del Partido del Frente de la Patria de Vietnam y de las organizaciones sociopolíticas centrales.

​En este marco, también se planteó cambiar el nombre de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas por el de Comisión de Propaganda y Educación.

Asimismo, el Pleno examinó el proyecto sobre la construcción de una sociedad disciplinada, segura, civilizada, armoniosa y orientada al desarrollo; el proyecto de Estrategia Nacional de Seguridad; así como los proyectos para establecer las ciudades de Quang Ninh y Bac Ninh como ciudades subordinadas a la administración del Gobierno central.

Por la tarde, los miembros del órgano rector del PCV trabajaron en grupos para debatir tres reportes importantes: el informe preliminar sobre el primer año de implementación del modelo organizativo general del sistema político y de la administración local de dos niveles; el informe sobre la situación socioeconómica durante los primeros seis meses de 2026 y las principales tareas para la segunda mitad del año; y el informe sobre la construcción del Partido y del sistema político en los primeros seis meses de 2026, junto con las orientaciones y tareas para el segundo semestre del año.

Está previsto que el 24 de julio, el Comité Central continúe sus labores conforme al programa establecido y celebre la clausura de este Pleno./.

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