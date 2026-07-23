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Hanoi impulsa la economía nocturna como motor del sector servicios

Hanoi desarrollará zonas de ocio, cultura y turismo nocturno para convertir la economía nocturna en un motor del crecimiento y los servicios hacia 2030.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)
Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Hanoi aspira a convertir la economía nocturna en uno de los principales motores del sector servicios para 2030, con el objetivo de que aporte cerca del 5% del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) y aumente su contribución a los ingresos presupuestarios.

Según un plan aprobado por el Comité Popular municipal, la capital desarrollará zonas especializadas de economía nocturna, entre ellas áreas culturales y patrimoniales en Hoan Kiem, Cua Nam, Ba Dinh, Son Tay y Soc Son; espacios de entretenimiento moderno en Tay Ho-Tay Ho Tay, My Dinh y Dong Anh; polos de industrias culturales y zonas dedicadas al descanso y las experiencias culturales en Bat Trang, Ba Vi y Huong Son.

La estrategia contempla la creación de rutas turísticas nocturnas vinculadas al patrimonio, la gastronomía y la cultura urbana, con recorridos por los cuatro templos protectores de Thang Long y las calles gastronómicas Tong Duy Tan y Ta Hien. Asimismo, se impulsará el desarrollo de centros de industrias culturales y espacios creativos en Dong Xuan-Bac Qua, Cua Nam, Tay Ho, Dong Anh, Bat Trang y la Aldea de Cultura y Turismo de las Etnias de Vietnam.

El plan prevé además reforzar la infraestructura y acelerar la transformación digital. Entre las medidas figura la ampliación del horario de funcionamiento de las líneas de metro Cat Linh-Ha Dong y Nhon-Estación de Hanoi durante fines de semana y días festivos, así como la habilitación de rutas de autobuses subvencionados para conectar las principales zonas de ocio nocturno.

Las autoridades también estudian la creación de zonas reguladas de entretenimiento nocturno donde determinados servicios, como karaokes, discotecas, bares, pubs, clubes y salas de juegos electrónicos, puedan operar después de la medianoche o incluso las 24 horas, siempre bajo estrictos criterios de seguridad, orden público y gestión urbana.

El programa incluye además la construcción de nuevos espacios culturales y creativos nocturnos, el desarrollo de complejos deportivos y de deportes electrónicos, la organización anual de una carrera internacional nocturna, el lanzamiento de la serie cultural "Memorias de Thang Long", apoyada en tecnologías digitales, y la celebración anual del Festival Nocturno de Música y Arte de Hanoi.

Asimismo, la ciudad continuará invirtiendo en iluminación artística, elaborará un mapa digital de la economía nocturna y desplegará una red de puestos médicos móviles para reforzar la seguridad de residentes y visitantes.

Según el Comité Popular municipal, aunque Hanoi ya cuenta con calles peatonales, espacios gastronómicos, recorridos turísticos y espectáculos nocturnos, estas iniciativas aún funcionan de manera dispersa y no conforman un ecosistema integrado capaz de aprovechar plenamente el potencial de la economía nocturna./.

VNA
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