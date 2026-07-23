Vietnam y Japón impulsan la cooperación en transformación digital

Tokio (VNA) – La Embajada de Vietnam en Japón y la prefectura japonesa de Gunma organizaron hoy en Tokio un seminario económico sobre el fortalecimiento de la cooperación público-privada en materia de transformación digital, con el objetivo de ampliar las oportunidades de colaboración bilateral en tecnología, innovación y desarrollo de recursos humanos digitales.



Durante el encuentro, el embajador de Vietnam en Japón, Pham Quang Hieu, destacó que la transformación digital se ha convertido en un factor decisivo para la competitividad de las naciones, que hoy depende cada vez menos de los costos laborales o del tamaño de sus mercados y más de su capacidad de innovación, dominio tecnológico y preparación digital.



Asimismo, señaló que la inteligencia artificial (IA), la transición verde, la seguridad económica y la reconfiguración de las cadenas globales de suministro están redefiniendo los modelos de crecimiento y las ventajas competitivas a escala mundial.



El diplomático recordó que, durante la visita oficial a Vietnam de la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, en mayo de 2026, los dirigentes de ambos países acordaron convertir la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital en un nuevo pilar de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón.



En ese contexto, afirmó que el seminario constituye un paso concreto para materializar esos compromisos de alto nivel mediante programas de cooperación entre gobiernos locales, empresas e instituciones de investigación de ambos países.



Por su parte, el gobernador de Gunma, Yamamoto Ichita, presentó las fortalezas y el potencial de la prefectura en el ámbito de la transformación digital y expresó su confianza en que la cooperación entre las empresas vietnamitas y las de Gunma continúe ampliándose en los próximos años.



Los participantes coincidieron en que la inteligencia artificial y la automatización se perfilan como motores fundamentales para elevar la productividad en el proceso de transformación digital. Japón ha adoptado una estrategia orientada al futuro que integra la IA y la robótica en su agenda nacional de digitalización, y se estima que este mercado alcanzará un valor de 60 billones de yenes (unos 367 mil millones de dólares) para 2040, con una contribución aproximada del 1,6 % al crecimiento anual del PIB real del país.



No obstante, Japón enfrenta una creciente escasez de personal altamente cualificado, con una demanda estimada de unos 30.000 ingenieros y especialistas capaces de respaldar proyectos de transformación digital a nivel local. Esta situación abre amplias oportunidades para que Vietnam y Gunma fortalezcan la cooperación en la formación de recursos humanos digitales, el desarrollo de capacidades de implementación y el impulso de alianzas tecnológicas.



Se espera que la participación de empresas vietnamitas del sector de tecnologías de la información contribuya a cubrir las necesidades de mano de obra especializada de Japón, al tiempo que permita a los ingenieros vietnamitas desarrollar soluciones tecnológicas avanzadas para ambos mercados.



La Embajada de Vietnam en Japón reafirmó su compromiso de seguir actuando como un puente de confianza entre la prefectura de Gunma y los ministerios, autoridades locales, universidades y empresas vietnamitas, con el fin de promover una cooperación concreta en inversión, comercio, ciencia y tecnología, innovación, transformación digital y desarrollo de recursos humanos.

La Organización de Apoyo Industrial de la Prefectura de Gunma, la Universidad FPT y FPT Japan Holdings firman un memorando de entendimiento (Foto: VNA)

En el marco del seminario, la Organización de Apoyo Industrial de la Prefectura de Gunma, la Universidad FPT y FPT Japan Holdings firmaron un memorando de entendimiento que sienta las bases para ampliar y profundizar los programas de cooperación entre Vietnam y la prefectura japonesa de Gunma./.

