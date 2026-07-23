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Vietnam busca conectar el talento científico para impulsar la innovación

Vietnam impulsa la cooperación científica con Japón para desarrollar tecnologías "Made by Vietnam", fortalecer la IA, la robótica y la innovación.

Estudiantes de Hanoi aplican la inteligencia artificial (IA) en la creación de imágenes y el diseño de ensamblaje de robots. (Foto: VNA)
Estudiantes de Hanoi aplican la inteligencia artificial (IA) en la creación de imágenes y el diseño de ensamblaje de robots. (Foto: VNA)

Tokio (VNA) - Vietnam tiene ante sí una oportunidad histórica para incorporarse con mayor protagonismo a la cadena de valor tecnológica global, impulsado por el auge de la inteligencia artificial (IA), la robótica y la fabricación inteligente.

Así lo afirmó el profesor asociado Ta Duc Tung, director del Tung Laboratory de la Universidad de Keio (Japón), quien considera que, si el país aprovecha este momento y fortalece los vínculos entre los científicos del país y la diáspora científica vietnamita, podrá desarrollar tecnologías "Made by Vietnam" capaces de competir en los mercados internacionales.

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Ta Duc Tung señaló que la principal contribución de los científicos vietnamitas que trabajan en el extranjero no debe limitarse a la transferencia de tecnología, sino extenderse también a la conexión entre el conocimiento, el talento y los ecosistemas internacionales de investigación.

El investigador identificó tres ejes prioritarios para contribuir al desarrollo científico y tecnológico de Vietnam. El primero consiste en formar recursos humanos altamente cualificados mediante la codirección de estudiantes de posgrado, la organización de cursos especializados, seminarios y programas de intercambio entre Vietnam y Japón.

El segundo busca impulsar proyectos conjuntos que permitan a los investigadores vietnamitas participar desde las primeras fases del desarrollo tecnológico, en lugar de limitarse a adoptar innovaciones ya consolidadas. El tercero pretende estrechar la colaboración entre empresas y laboratorios internacionales para acelerar la transferencia de conocimiento y la comercialización de nuevas tecnologías.

Durante los últimos años, Ta Duc Tung ha mantenido una estrecha cooperación con universidades vietnamitas, especialmente con la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi, a través de proyectos de investigación, tutorías académicas y publicaciones científicas conjuntas. Asimismo, varios doctorandos e ingenieros vietnamitas participan actualmente en proyectos desarrollados por su laboratorio en Japón, una experiencia que les permite familiarizarse con metodologías de investigación de vanguardia y trasladar posteriormente esos conocimientos a Vietnam.

Paralelamente, el grupo de investigación desarrolla plataformas de datos abiertos y herramientas de IA para la investigación en robótica. El científico expresó su deseo de que los equipos vietnamitas se sumen a estas iniciativas mediante el intercambio de datos y el desarrollo de modelos de IA de código abierto para la comunidad científica. A su juicio, el nivel académico de los estudiantes vietnamitas continúa mejorando y, con un entorno adecuado y mayores oportunidades de cooperación internacional, están plenamente preparados para integrarse en proyectos científicos de alcance mundial.

Para consolidar un ecosistema científico sólido, Ta Duc Tung subrayó la necesidad de invertir a largo plazo en el desarrollo del capital humano, crear grupos de investigación estables con una visión de futuro y fomentar una formación verdaderamente interdisciplinaria que integre ingeniería mecánica, electrónica, nuevos materiales, IA y ciencia de datos.

Asimismo, defendió la importancia de facilitar la incorporación temprana de jóvenes investigadores vietnamitas a redes internacionales de investigación, al considerar que constituye la vía más rápida para fortalecer sus capacidades e integrarse en la comunidad científica mundial.

De cara al futuro, el profesor asociado aspira a ampliar la cooperación entre las universidades vietnamitas, la Universidad de Keio y otros centros internacionales mediante programas de codirección doctoral, intercambios académicos y la creación de laboratorios conjuntos especializados en robótica, IA y fabricación inteligente.

También espera impulsar nuevas alianzas entre empresas vietnamitas y centros de investigación japoneses que permitan desarrollar tecnologías "Made by Vietnam" con capacidad para competir en el mercado global.

A juicio de Ta Duc Tung, Vietnam atraviesa un momento decisivo para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. El país cuenta con una población joven, una elevada capacidad de aprendizaje y un creciente respaldo institucional a la innovación. Si logra fortalecer la cooperación entre científicos dentro y fuera del país, así como los vínculos entre universidades y empresas, estará en condiciones de alcanzar avances significativos en sectores estratégicos como la robótica, la IA y la fabricación inteligente./.

VNA
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