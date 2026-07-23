Vietnam avanza en integración de propiedad intelectual

Hanoi (VNA)- Vietnam ha mejorado proactivamente sus instituciones en aras de construir gradualmente un sistema de propiedad intelectual compatible con los estándares internacionales.

El país ha sumando numerosos avances en el ámbito de la propiedad intelectual en comparación con otros países de la región, con una mejora constante en muchos indicadores y criterios.

​* Rápida integración, enfoque proactivo para alcanzar altos estándares

Durante la 68.ª Reunión Anual de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Suiza, el ministro de Ciencia y Tecnología de Vietnam, Vu Hai Quan, valoró enormemente el papel y las iniciativas de esa entidad en el desarrollo del sistema mundial de propiedad intelectual, especialmente en las actividades destinadas a mejorar la capacidad de gestión estatal en la materia, apoyar a las empresas, capacitar a los recursos humanos y promover la comercialización de los activos en el campo.

Al reafirmar la responsabilidad de Vietnam con respecto al sistema internacional de propiedad intelectual, el funcionario declaró que el país tiene un ritmo rápido de integración y adopta enfoques proactivos para cumplir plenamente con sus obligaciones internacionales en materia de propiedad intelectual, de acuerdo con los tratados multilaterales y bilaterales de los que es miembro, con el objetivo de trabajar con otros estados en aras de construir un sistema global de propiedad intelectual moderno y eficaz, como contribución a promover la innovación por el desarrollo común.

Mientras, Nguyen Hoang Giang, subjefe del Departamento de Propiedad Intelectual de la cartera, informó que en el proceso de integración económica internacional, la propiedad intelectual está afianzando cada vez más su papel como pilar fundamental de la economía del conocimiento.

En comparación con muchos países de la región, Vietnam presenta un ritmo acelerado de integración de la propiedad intelectual, un marco jurídico abierto y un enfoque proactivo hacia los altos estándares, comunicó.

Actualmente, mientras que algunos países han desarrollado sistemas de propiedad intelectual pero con una participación empresarial limitada, en Vietnam, en áreas como las marcas y los diseños industriales, las empresas se han involucrado bastante en el sistema, lo que demuestra una mejora significativa en la integración internacional del país en la materia.

La concienciación sobre la propiedad intelectual ya no se limita al ámbito legal, sino que comienza a vincularse con las actividades de negocios.

Junto con la Ley de Propiedad Intelectual modificada de 2025, que presenta importantes reformas en los procedimientos y plazos de tramitación de solicitudes más cortos, esto también crea una cierta ventaja competitiva en un contexto en el que las empresas se centran cada vez más en la "rapidez de comercialización" con un sistema de protección rápido.

El nivel de integración internacional de Vietnam en el campo se mide a través de su participación e implementación de tratados internacionales y acuerdos de libre comercio con altos estándares de propiedad intelectual; entre otros aspectos.

* Transformar la propiedad intelectual en valor económico

Según Nguyen Hoang Giang, más allá de los cambios en cantidad y velocidad, el problema fundamental sigue siendo mejorar la calidad y la capacidad de transformar la propiedad intelectual en valor económico. Este es un factor clave para afianzar la posición de Vietnam en la nueva fase de desarrollo.



El criterio que mejor refleja la posición de un país en materia de propiedad intelectual no es el número de pedidos ni su clasificación internacional, sino su capacidad para transformar los activos de propiedad intelectual en herramientas que generen valor económico.

La Ley de Propiedad Intelectual modificada de 2025 representa un cambio significativo: de una mentalidad centrada en la protección de los derechos a otra que explota y comercializa esos derechos como un activo con valor económico.

Las reformas institucionales constituyen medidas destinadas a integrar la propiedad intelectual en el flujo de los mercados y del capital, creando así valor económico.

En los próximos tiempos, el Departamento de Propiedad Intelectual se centrará en el objetivo primordial de perfeccionar el marco institucional y los mecanismos políticos para contribuir a mejorar la calidad y la fiabilidad del sistema de propiedad intelectual, acercándose a las normas y prácticas internacionales.

Al mismo tiempo, impulsará la transformación digital y modernización de manera integral las actividades de gestión, desde la recepción de solicitudes, la búsqueda, la publicación y la evaluación, incluyendo los sectores de nuevas tecnologías y objetos de propiedad intelectual no tradicionales, con vistas a mejorar la eficiencia de las actividades y aumentar la conectividad con los sistemas internacionales, especialmente en el marco de las plataformas coordinadas por la OMPI.

De acuerdo con los expertos, es necesario vincular más estrechamente el sistema de propiedad intelectual con el ecosistema de innovación, mediante el suministro eficaz de datos sobre propiedad industrial, información relativa a tendencias tecnológicas y mecanismos que apoyen el establecimiento y la gestión de derechos, para que las empresas puedan ser proactivas en las actividades de investigación, desarrollo y negocio, pasando de una mentalidad de "registro para proteger" a una gestión estratégica de la propiedad intelectual para crear valor económico./.​