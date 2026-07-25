Algunos objetivos para el desarrollo de la industria de la tecnología digital para 2030

El Gobierno emitió la Resolución n.º 158/NQ-CP, que promulga el Programa de Acción del Gobierno para la implementación de la Resolución n.º 02-NQ/TW del Buró Político, de fecha 17 de marzo de 2026, sobre la construcción y el desarrollo de Hanoi en la nueva era. El objetivo del Programa es construir y desarrollar la capital con las personas como centro, sujeto, objetivo y motor del desarrollo; la calidad de vida y la felicidad de la población como medida; y la innovación, la transformación verde, la transformación digital y el desarrollo de la economía circular como fuerza motriz central para promover un crecimiento rápido y sostenible y mejorar la competitividad de la capital de Hanói en la nueva era.