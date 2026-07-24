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Actualidad: Tercer pleno del Comité Central del PCV del XIV mandato tiene lugar en Hanoi.

El tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) del XIV mandato tiene lugar del 20 al 24 de julio en Hanoi.

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Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 17 al 23 de julio de 2026.

Tercer pleno del Comité Central del PCV del XIV mandato se efectúa en Hanoi
Vietnam considera a Canadá un socio importante en política exterior, afirma premier
Efectúan 59ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN
Standard Chartered prevé crecimiento de dos dígitos para Vietnam
Hanoi ocupa el segundo lugar entre las ciudades con servicios más amigables

VNA
#PCV #ASEAN #To Lam

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Clasifican a Hanoi como la segunda ciudad más amigable del mundo en servicio al cliente

Clasifican a Hanoi como la segunda ciudad más amigable del mundo en servicio al cliente

Hanoi ha sido clasificada por el sitio web MoneySuperMarket como la segunda ciudad más amigable del mundo para el servicio al cliente, convirtiéndose en el único destino del Sudeste Asiático en figurar entre los 10 primeros a nivel mundial. La clasificación se elaboró mediante el análisis de más de 100 mil reseñas de clientes en Google Maps sobre restaurantes, cafés, atracciones turísticas y actividades de ocio en 107 ciudades de todo el mundo.

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Ciudadela de Quang Tri, símbolo de sacrificio y memoria

Ciudadela de Quang Tri, símbolo de sacrificio y memoria


En estos días, personas de todo el país acuden en masa a la antigua Ciudadela de Quang Tri, escenario de la batalla de 81 días y noches en 1972, para rendir homenaje a los heroicos mártires que valientemente sacrificaron sus vidas por la independencia y la libertad de la nación.

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Vietnam en la era digital: Adaptación para el desarrollo y garantía de la libertad de creencias y de religión

Vietnam en la era digital: Adaptación para el desarrollo y garantía de la libertad de creencias y de religión

En el contexto de la transformación digital del siglo XXI, las actividades relacionadas con creencias y religiones en Vietnam experimentan profundos cambios. Los espacios para la práctica de la fe se han ampliado desde los establecimientos tradicionales de culto hacia el entorno digital, lo que permite que las enseñanzas y las actividades religiosas lleguen a la comunidad de manera más rápida y con un mayor alcance.

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La imponente belleza del paso Ngoan Muc en provincia de Lam Dong

La imponente belleza del paso Ngoan Muc en provincia de Lam Dong

El paso Ngoan Muc, situado en la Carretera Nacional 27, conecta la comuna de D'Ran, en la provincia de Lam Dong, con la comuna de Lam Son, en la provincia de Khanh Hoa. Considerado uno de los puertos de montaña más bellos del corredor que une la Costa Centro-Sur con la Altiplanicie Occidental de Vietnam, destaca por sus espectaculares paisajes.

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Vietnam fija meta para liderar la ASEAN en inversión extranjera

Vietnam fija meta para liderar la ASEAN en inversión extranjera

La Resolución No. 10-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, emitida el 8 de junio de 2026 sobre el desarrollo económico con inversión extranjera establece el objetivo de colocar a Vietnam en el grupo líder de la ASEAN para 2030 en términos de entorno de inversión y negocios, competitividad, innovación, calidad de los servicios públicos y capacidad para recibir proyectos de inversión extranjera de alta calidad. Para 2045, el sector económico con inversión extranjera contribuirá con el 30% del PIB del país.

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La miel de manglar de Xuan Thuy impulsa su marca en Ninh Binh

La miel de manglar de Xuan Thuy impulsa su marca en Ninh Binh

Cada temporada de floración de los árboles su y vet en los bosques de manglar de la costa, el Parque Nacional de Xuan Thuy, en la provincia de Ninh Binh, recibe decenas de miles de colonias de abejas atraídas por el abundante néctar. Producida a partir de las flores del ecosistema de manglar, la miel de su y vet destaca por su sabor característico y su pureza, cualidades que le han ganado el favor del mercado y contribuyen a mejorar los ingresos de los apicultores y de las comunidades de la zona de amortiguamiento.

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Vietnam espera atraer hasta 300 mil millones de dólares en inversión extranjera hasta 2030

Vietnam espera atraer hasta 300 mil millones de dólares en inversión extranjera hasta 2030

La Resolución Nº 10-NQ/TW, emitida el 8 de junio de 2026 por el Buró Político, sobre el desarrollo del sector económico con inversión extranjera, tiene como objetivo posicionar a Vietnam entre los países líderes de la ASEAN en términos de entorno de inversión y negocios, competitividad, innovación, calidad de los servicios públicos y capacidad para atraer proyectos de inversión extranjera de alta calidad.

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Economía de Vietnam crece 8,18% en el primer semestre de 2026

Economía de Vietnam crece 8,18% en el primer semestre de 2026

A pesar de la persistente incertidumbre económica mundial y las revisiones a la baja de las perspectivas de crecimiento global para 2026 por parte de organizaciones internacionales, la economía de Vietnam registró un sólido desempeño. El Producto Interno Bruto (PIB) se expandió un 8,18% en el primer semestre de 2026.

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Vietnam prioriza la ciencia, tecnología e innovación en su estrategia de desarrollo

Vietnam prioriza la ciencia, tecnología e innovación en su estrategia de desarrollo

En los últimos años, la implementación de la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político sobre el impulso al desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional ha llevado a numerosas provincias y ciudades de Vietnam a diseñar programas de acción, promover la aplicación de nuevas tecnologías y fomentar modelos de desarrollo innovadores. No obstante, la experiencia práctica también ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir perfeccionando el marco institucional, los mecanismos de financiación y la infraestructura, con el fin de movilizar más recursos para el desarrollo.

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Da Nang: La tierra que nutre el mejor ginseng del mundo

Da Nang: La tierra que nutre el mejor ginseng del mundo

Ubicado a una altitud de 1.500-2.000 metros, bajo la bóveda de bosques primigenios en la cima del monte Ngoc Linh, comuna de Tra Linh, ciudad de Da Nang, se encuentra el "reino" del mejor ginseng del mundo, que contiene 52 compuestos de saponina. El ginseng de Ngoc Linh es una planta endémica de alto valor económico, identificada por Da Nang como una planta medicinal clave, lo que fomenta la expansión de las áreas de cultivo según una planificación vinculada a las industrias de procesamiento avanzado.

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