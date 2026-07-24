Actualidad: Tercer pleno del Comité Central del PCV del XIV mandato tiene lugar en Hanoi.

Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 17 al 23 de julio de 2026.

Tercer pleno del Comité Central del PCV del XIV mandato se efectúa en Hanoi

Vietnam considera a Canadá un socio importante en política exterior, afirma premier

Efectúan 59ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN

Standard Chartered prevé crecimiento de dos dígitos para Vietnam

Hanoi ocupa el segundo lugar entre las ciudades con servicios más amigables