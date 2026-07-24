Canciller vietnamita cumple amplio programa de encuentros durante la AMM-59



Manila (VNA) – En el marco de su participación en la 59ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN (AMM-59) y las reuniones conexas, celebradas en Filipinas, el canciller de Vietnam, Le Hoai Trung, mantuvo hoy con dirigentes de Panamá, Luxemburgo, Países Bajos y Qatar.



Durante su reunión, Hoai Trung y el canciller panameño Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez destacaron los logros alcanzados durante más de 50 años de relaciones bilaterales, señalando que el intercambio comercial aumentó de 364 millones de dólares en 2015 a 474 millones de dólares en 2025.

El canciller vietnamita Le Hoai Trung y su homólogo panameño Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez (Fuente: VNA)





Ambas partes acordaron continuar promoviendo los intercambios de delegaciones a todos los niveles, preparar próximas visitas de alto nivel y ampliar la cooperación en áreas con gran potencial, como comercio, agricultura, promoción y protección de inversiones, asuntos marítimos, aviación, telecomunicaciones, aduanas, turismo, formación lingüística y lucha contra la delincuencia transnacional.



Asimismo, acordaron garantizar el éxito de la segunda consulta política Vietnam-Panamá, prevista del 27 al 29 de julio en Vietnam, con el objetivo de revisar los ámbitos de cooperación y proponer medidas concretas para profundizar las relaciones bilaterales.



En el encuentro entre el canciller vietnamita Le Hoai Trung y el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel (Fuente: VNA)

En el encuentro entre el jefe de la diplomacia vietnamita y el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel, ambas partes valoraron positivamente la evolución de los vínculos bilaterales, especialmente desde el establecimiento de la Asociación Estratégica en Finanzas Verdes en 2023, y reafirmaron su voluntad de fortalecer aún más la cooperación mediante el incremento de los intercambios de delegaciones, los contactos entre pueblos y los vínculos entre las comunidades empresariales.



Los dos países acordaron convertir la cooperación financiera, especialmente en los ámbitos de finanzas verdes, finanzas sostenibles, banca, mercados de capitales, mercados bursátiles y fiscalidad, en uno de los pilares de las relaciones bilaterales.



Durante su encuentro con Hoai Trung, el ministro neerlandés de Relaciones Exteriores, Tom Berendsen, destacó los logros de Vietnam y consideró que la estabilidad política y social, junto con la mejora continua del marco jurídico, constituyen importantes ventajas para atraer inversiones de calidad, especialmente procedentes de los Países Bajos y Europa.



Ambos titulares acordaron fortalecer los intercambios de delegaciones, especialmente a alto nivel, y coordinar la organización de la novena reunión del Comité Intergubernamental Vietnam-Países Bajos sobre adaptación al cambio climático y gestión del agua, que tendrá lugar en Vietnam.



También resaltaron el potencial de cooperación en semiconductores y tecnologías avanzadas, acordando promover un marco de colaboración en este ámbito, la formación de recursos humanos altamente cualificados, la investigación y desarrollo (I+D), así como la conexión de los ecosistemas de innovación.



En la reunión con el ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Qatar, Sultan bin Saad bin Sultan Al-Muraikhi, Hoai Trung transmitió, en nombre de los altos dirigentes vietnamitas y en el suyo propio, sus sinceras condolencias al Estado, la familia real y el pueblo catarí por el fallecimiento del entonces emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, reafirmando que Vietnam conserva un profundo reconocimiento por sus contribuciones al desarrollo de las relaciones de amistad entre ambos países.





El canciller vietnamita Le Hoai Trung y el ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Qatar, Sultan bin Saad bin Sultan Al-Muraikhi (Fuente: VNA)

Las dos partes acordaron impulsar las visitas y contactos a todos los niveles para dar un nuevo impulso a las relaciones bilaterales, al tiempo que ampliarán los proyectos de inversión y la cooperación en ámbitos acordes con los potenciales, ventajas y necesidades de desarrollo de cada país.



En cuanto a la situación en Oriente Medio, Hoai Trung subrayó que Vietnam, con la experiencia de varias décadas de guerra, comprende plenamente el valor de la paz, la estabilidad, el diálogo y la cooperación, y desea que las diferencias sean resueltas por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional.



Asimismo, valoró el papel mediador de Qatar y su actitud responsable en los esfuerzos destinados a reducir las tensiones, promover el diálogo y avanzar hacia soluciones pacíficas./.



