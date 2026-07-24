Máximo dirigente de Vietnam recibe el Premio Internacional de la Paz León Tolstói 2026



Moscú, 24 jul (VNA) – El jurado del Premio Internacional de la Paz León N. Tolstói decidió hoy otorgar la edición 2026 al secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, en reconocimiento a sus destacadas contribuciones al fortalecimiento de la paz y la cooperación entre los pueblos.



Durante una intervención en línea desde San Petersburgo en la reunión del jurado, el presidente del comité, Valery Gergiev, director general del Teatro Bolshói, director artístico y director del Teatro Mariinski de San Petersburgo, y Artista del Pueblo de Rusia, destacó que Vietnam se ha convertido en una de las economías de más rápido crecimiento de la región Asia-Pacífico, al tiempo que preserva su identidad cultural.



Los miembros del jurado valoraron especialmente la contribución del dirigente vietnamita a la construcción y el desarrollo del país, la promoción de la justicia en el mundo, el respeto al derecho internacional y la difusión de los valores de paz, humanismo y diálogo defendidos por el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam.



Otros miembros del jurado, entre ellos Vladimir Tolstói, director general del Museo Nacional León N. Tolstói y descendiente del célebre escritor ruso; el activista francés Pierre de Gaulle; y Lindiwe Sisulu, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Congreso Nacional Africano y diputada sudafricana, destacaron la importancia de preservar y promover los valores humanistas defendidos por León Tolstói y otras grandes figuras de la historia.



También elogiaron los logros de Vietnam en materia de desarrollo e integración internacional. Tras quedar prácticamente devastado por la guerra, el país logró recuperarse y alcanzar un notable crecimiento económico, convirtiéndose en una fuente de inspiración para numerosos pueblos que luchan por la paz.



Ante estos logros, todos los miembros del jurado votaron por unanimidad conceder el Premio León Tolstói 2026 al secretario general del Partido y presidente To Lam, como reconocimiento a su contribución al entendimiento mutuo y la cooperación entre los pueblos.



El Premio Internacional de la Paz León N. Tolstói se concede por tercera vez. El galardón es otorgado por un Consejo Internacional integrado por destacadas personalidades políticas, sociales y culturales de Argentina, Bielorrusia, China, Francia, India, Japón, Rusia y Sudáfrica.



La ceremonia de entrega del Premio León Tolstói 2026 al secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, se celebrará en una fecha que será anunciada posteriormente./.

VNA