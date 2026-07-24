Sociedad

Máximo dirigente de Vietnam recibe el Premio Internacional de la Paz León Tolstói 2026

El secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, recibe el Premio León N. Tolstói 2026 por sus contribuciones a la paz y cooperación internacional.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam (Fuente: VNA)
El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam (Fuente: VNA)


Moscú, 24 jul (VNA) – El jurado del Premio Internacional de la Paz León N. Tolstói decidió hoy otorgar la edición 2026 al secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, en reconocimiento a sus destacadas contribuciones al fortalecimiento de la paz y la cooperación entre los pueblos.

Durante una intervención en línea desde San Petersburgo en la reunión del jurado, el presidente del comité, Valery Gergiev, director general del Teatro Bolshói, director artístico y director del Teatro Mariinski de San Petersburgo, y Artista del Pueblo de Rusia, destacó que Vietnam se ha convertido en una de las economías de más rápido crecimiento de la región Asia-Pacífico, al tiempo que preserva su identidad cultural.

Los miembros del jurado valoraron especialmente la contribución del dirigente vietnamita a la construcción y el desarrollo del país, la promoción de la justicia en el mundo, el respeto al derecho internacional y la difusión de los valores de paz, humanismo y diálogo defendidos por el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam.

Otros miembros del jurado, entre ellos Vladimir Tolstói, director general del Museo Nacional León N. Tolstói y descendiente del célebre escritor ruso; el activista francés Pierre de Gaulle; y Lindiwe Sisulu, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Congreso Nacional Africano y diputada sudafricana, destacaron la importancia de preservar y promover los valores humanistas defendidos por León Tolstói y otras grandes figuras de la historia.

También elogiaron los logros de Vietnam en materia de desarrollo e integración internacional. Tras quedar prácticamente devastado por la guerra, el país logró recuperarse y alcanzar un notable crecimiento económico, convirtiéndose en una fuente de inspiración para numerosos pueblos que luchan por la paz.

Ante estos logros, todos los miembros del jurado votaron por unanimidad conceder el Premio León Tolstói 2026 al secretario general del Partido y presidente To Lam, como reconocimiento a su contribución al entendimiento mutuo y la cooperación entre los pueblos.

El Premio Internacional de la Paz León N. Tolstói se concede por tercera vez. El galardón es otorgado por un Consejo Internacional integrado por destacadas personalidades políticas, sociales y culturales de Argentina, Bielorrusia, China, Francia, India, Japón, Rusia y Sudáfrica.

La ceremonia de entrega del Premio León Tolstói 2026 al secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, se celebrará en una fecha que será anunciada posteriormente./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #Premio Internacional de la Paz #León N. Tolstói #To Lam
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

Campaña de 500 días y noches: El compromiso de devolver a los héroes caídos a su tierra natal

Campaña de 500 días y noches: El compromiso de devolver a los héroes caídos a su tierra natal

La "Campaña de 500 días y noches para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires" constituye la mayor operación emprendida hasta la fecha en Vietnam para localizar, recuperar e identificar los restos de los combatientes caídos, en el marco de las actividades conmemorativas por el 80.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y Mártires.

Centro de Servicios Administrativos Públicos del barrio de Thu Duc, Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Vietnam optimiza trámites con una plataforma de gobernanza digital

En los primeros seis meses de 2026, Vietnam ha reducido un total de 697 trámites administrativos, ha simplificado 673 procedimientos y ha disminuido mil 754 requisitos de registro de negocios, lo que corresponde a un decrecimiento del 53% en el tiempo de tramitación y del 54,6% en los costes de cumplimiento en comparación con 2024.

Lương Văn Thoi (nacido en 1997), detenido por tráfico de drogas. Foto transmitida por la VNA

Desmantelan en Vietnam red de tráfico transfronterizo de drogas

Las fuerzas de la Guardia Fronteriza de la provincia vietnamita de Nghe An, en coordinación con otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley, desmantelaron una red de tráfico transfronterizo de drogas, detuvieron a dos sospechosos e incautaron 15 mil 200 pastillas de drogas sintéticas y un ladrillo de heroína.