Máximo dirigente de Vietnam recibe el Premio Internacional de la Paz León Tolstói 2026

Moscú, 24 jul (VNA) – El jurado del Premio Internacional de la Paz León N. Tolstói decidió hoy otorgar la edición 2026 al secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, en reconocimiento a sus destacadas contribuciones al fortalecimiento de la paz y la cooperación entre los pueblos.
Durante una intervención en línea desde San Petersburgo en la reunión del jurado, el presidente del comité, Valery Gergiev, director general del Teatro Bolshói, director artístico y director del Teatro Mariinski de San Petersburgo, y Artista del Pueblo de Rusia, destacó que Vietnam se ha convertido en una de las economías de más rápido crecimiento de la región Asia-Pacífico, al tiempo que preserva su identidad cultural.
Los miembros del jurado valoraron especialmente la contribución del dirigente vietnamita a la construcción y el desarrollo del país, la promoción de la justicia en el mundo, el respeto al derecho internacional y la difusión de los valores de paz, humanismo y diálogo defendidos por el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam.
Otros miembros del jurado, entre ellos Vladimir Tolstói, director general del Museo Nacional León N. Tolstói y descendiente del célebre escritor ruso; el activista francés Pierre de Gaulle; y Lindiwe Sisulu, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Congreso Nacional Africano y diputada sudafricana, destacaron la importancia de preservar y promover los valores humanistas defendidos por León Tolstói y otras grandes figuras de la historia.
También elogiaron los logros de Vietnam en materia de desarrollo e integración internacional. Tras quedar prácticamente devastado por la guerra, el país logró recuperarse y alcanzar un notable crecimiento económico, convirtiéndose en una fuente de inspiración para numerosos pueblos que luchan por la paz.
Ante estos logros, todos los miembros del jurado votaron por unanimidad conceder el Premio León Tolstói 2026 al secretario general del Partido y presidente To Lam, como reconocimiento a su contribución al entendimiento mutuo y la cooperación entre los pueblos.
El Premio Internacional de la Paz León N. Tolstói se concede por tercera vez. El galardón es otorgado por un Consejo Internacional integrado por destacadas personalidades políticas, sociales y culturales de Argentina, Bielorrusia, China, Francia, India, Japón, Rusia y Sudáfrica.
La ceremonia de entrega del Premio León Tolstói 2026 al secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, se celebrará en una fecha que será anunciada posteriormente./.
Ver más
Reabrirán aeropuerto internacional de Lien Khuong en Vietnam
El Aeropuerto Internacional de Lien Khuong reabrirá el 19 de agosto tras completar la modernización de su infraestructura y las pruebas de seguridad operacional.
Hanoi prepara plan para sustituir motocicletas antiguas de personas de bajos ingresos
Hanoi prepara un plan para ayudar a las personas de bajos ingresos a sustituir motocicletas antiguas y aplicar el control de emisiones para reducir la contaminación.
Inauguran Campeonato Internacional de Artes Marciales Tradicionales de Ciudad Ho Chi Minh
Más de 2.500 maestros y practicantes participan en el primer Campeonato Internacional de Artes Marciales Tradicionales de Ciudad Ho Chi Minh, que promueve la cultura y el patrimonio marcial vietnamita.
Vietnam establece procedimiento para expedición del certificado Apostilla
El Gobierno de Vietnam promulgó el Decreto No. 293/2026/ND-CP, que regula la aplicación del Convenio de La Haya del 5 de octubre de 1961 por el que se suprime el requisito de legalización de los documentos públicos extranjeros (Convenio sobre la Apostilla).
Procesan a seis filipinos por estafar a turistas extranjeros en Ciudad Ho Chi Minh
Vietnam procesó a seis ciudadanos filipinos acusados de estafar a turistas extranjeros mediante partidas de cartas amañadas en Ciudad Ho Chi Minh.
Recuperan casi mil 400 restos de mártires tras cuatro meses de la Campaña de 500 días y noches
El Comité Directivo Nacional 515 informó que, tras cuatro meses de la Campaña de los 500 días y noches, se han recuperado 1 384 conjuntos de restos de mártires (360 en Vietnam, 174 en Laos y 850 en Camboya), incluyendo una fosa común con 69 cuerpos en Ciudad Ho Chi Minh.
Campamento de Verano 2026 fortalece vínculos con la patria de jóvenes vietnamitas en el extranjero
Más de 100 jóvenes vietnamitas de 32 países participaron en actividades en Khanh Hoa para fortalecer los vínculos con Vietnam y conocer su historia.
Vietnam intensifica actividades de gratitud a personas con méritos revolucionarios
Con motivo del 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires, diversas provincias del país organizaron ceremonias conmemorativas, visitas de apoyo a las Madres Heroínas Vietnamitas y jornadas de homenaje.
Campaña de 500 días y noches: El compromiso de devolver a los héroes caídos a su tierra natal
La "Campaña de 500 días y noches para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires" constituye la mayor operación emprendida hasta la fecha en Vietnam para localizar, recuperar e identificar los restos de los combatientes caídos, en el marco de las actividades conmemorativas por el 80.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y Mártires.
Vietnam Airlines pone en marcha autoservicio de facturación y entrega de equipaje
Vietnam Airlines puso en marcha quioscos de autoservicio para facturación y entrega de equipaje en vuelos internacionales desde el aeropuerto de Noi Bai.
Vietnam acelera construcción de viviendas para damnificados por inundaciones en el norte del país
Vietnam construye 24 viviendas para familias afectadas por las inundaciones en Lai Chau. El proyecto de emergencia estará listo antes del 30 de agosto.
Estudiantes extranjeros se suman a campaña voluntaria en Ciudad Ho Chi Minh
Un total de 93 estudiantes extranjeros se suman a la Campaña de Voluntariado Verano Verde 2026 en Ciudad Ho Chi Minh para impulsar proyectos comunitarios e intercambios culturales.
Vietnam optimiza trámites con una plataforma de gobernanza digital
En los primeros seis meses de 2026, Vietnam ha reducido un total de 697 trámites administrativos, ha simplificado 673 procedimientos y ha disminuido mil 754 requisitos de registro de negocios, lo que corresponde a un decrecimiento del 53% en el tiempo de tramitación y del 54,6% en los costes de cumplimiento en comparación con 2024.
Inauguran Semana Cinematográfica con motivo del Día de los Inválidos de Guerra y Mártires
Ciudad Ho Chi Minh inauguró una Semana Cinematográfica dedicada a los mártires de Vietnam, con proyecciones y homenajes a través del cine histórico.
Exposición sobre el agente naranja sensibiliza sobre las secuelas de la guerra en Vietnam
Da Nang inaugura una exposición sobre el Agente Naranja con más de 400 documentos y objetos para sensibilizar sobre sus secuelas y apoyar a las víctimas.
Puentes culturales y educativos entre Vietnam y Canadá con sello femenino
Phan Thi Quynh Trang promueve la cultura, el idioma vietnamita y el liderazgo juvenil en Canadá mediante educación, IA y programas de intercambio.
Pagoda Hoa Nghiem preserva la cultura vietnamita en Tailandia
La pagoda Hoa Nghiem fue inaugurada en Tailandia como símbolo de la comunidad vietnamita y del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Desmantelan en Vietnam red de tráfico transfronterizo de drogas
Las fuerzas de la Guardia Fronteriza de la provincia vietnamita de Nghe An, en coordinación con otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley, desmantelaron una red de tráfico transfronterizo de drogas, detuvieron a dos sospechosos e incautaron 15 mil 200 pastillas de drogas sintéticas y un ladrillo de heroína.
Vietnam inaugura Semana de Cine conmemorativa del 79.º aniversario del Día de Inválidos de Guerra y Mártires
Vietnam inauguró la Semana de Cine por el Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires con proyecciones gratuitas y películas históricas en todo el país.
Vietnam ordena investigar incendio de autobús que dejó siete muertos en Dong Nai
El Gobierno de Vietnam ordenó una investigación urgente para esclarecer las causas del incendio de un autobús de pasajeros ocurrido en la ciudad de Dong Nai, que dejó siete personas fallecidas y varios heridos.