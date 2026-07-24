Lazos entre pueblos sientan una base sólida para una relación más sólida entre Vietnam y Tailandia

Hanoi 24 jul (VNA) - La embajadora de Tailandia en Vietnam, Urawadee Sriphiromya, afirmó que la confianza política de alto nivel y los sólidos vínculos entre los pueblos han constituido la base de las relaciones entre Vietnam y Tailandia durante los últimos 50 años.

En una entrevista concedida a la Agencia vietnamita de Noticias (VNA), explicó que la relación bilateral ha evolucionado de manera constante gracias a los frecuentes intercambios de visitas de alto nivel, los cuales han fortalecido la confianza mutua y ampliado la cooperación en los ámbitos político, económico, social y cultural.

Asimismo, señaló que la relación pasó de ser una Asociación Estratégica a una Asociación Estratégica Reforzada y, en 2025, alcanzó el nivel de Asociación Estratégica Integral.

La embajadora destacó que los lazos entre los pueblos de ambos países también han desempeñado un papel fundamental. Recordó que Tailandia alberga una numerosa comunidad de vietnamitas y personas de origen vietnamita, cuya presencia histórica ha contribuido a fortalecer la amistad y la cooperación económica.

También resaltó la contribución del Presidente Ho Chi Minh al fortalecimiento de la amistad entre ambos países antes del establecimiento de las relaciones diplomáticas. Aunque permaneció en Tailandia durante un período relativamente breve, dejó un importante legado que hoy se refleja en los monumentos conmemorativos situados en las localidades tailandesas de Udon Thani, Nakhon Phanom y Phichit.

Por otro lado, reconoció el trabajo de la Asociación de Amistad Tailandia–Vietnam y de la Asociación de Amistad Vietnam–Tailandia por promover el entendimiento mutuo y los intercambios entre ambos pueblos.

En relación con la exposición fotográfica La Lente de la Diplomacia: 50 años de las relaciones entre Tailandia y Vietnam, organizada por la Embajada y la VNA en Hanoi del 24 al 30 de julio, la embajadora puntualizó que la muestra refleja el papel esencial de los ciudadanos en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Indicó que la exposición incluye fotografías históricas, muchas de ellas nunca antes vistas por las generaciones más jóvenes, que mostraban la expansión de la cooperación en los ámbitos político, económico, social y cultural.

Según la diplomática, el evento permite al público comprender mejor la historia de las relaciones bilaterales y valorar las contribuciones tanto de los gobiernos como de los ciudadanosámicas producidas por Prime, una marca vietnamita con inversión tailandesa.

Con respecto al futuro, Urawadee Sriphiromya expresó su confianza en que Vietnam y Tailandia continuarían profundizando su cooperación a pesar de los desafíos regionales y mundiales.

Manifestó que espera una colaboración más estrecha en integración económica, comercio, inversión y cadenas globales de suministro, además de una mayor cooperación para afrontar retos como el cambio climático, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible.

Finalmente, la embajadora apuntó que la Embajada de Tailandia ha organizado una serie de actividades conmemorativas durante todo el año, entre ellas la Semana de Tailandia, diálogos académicos, el Festival Tailandés, Thai Connect y la actual exposición fotográfica.

Mencionó futuros eventos, como una exposición sobre el Ao dai (traje tradicional) vietnamita y los vestidos nacionales tailandeses en el Museo de la Mujer de Vietnam; y una muestra fotográfica en la provincia Nghe An dedicada a los vínculos del Presidente Ho Chi Minh con Tailandia./.

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