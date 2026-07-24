VIS 2026 acerca a empresas sudamericanas al mercado vietnamita

Hanoi (VNA)– Con el objetivo de facilitar el acceso de la empresa al mercado vietnamita, la Oficina Comercial de Vietnam en Argentina, concurrente en Paraguay y Uruguay, invitó a CMA Paraguay (CMA), empresa conjunta argentino-paraguaya propietaria de la marca de tentempiés Capitán Cuac, a participar en la feria Vietnam International Sourcing 2026 (VIS 2026), que se celebrará del 3 al 5 de septiembre en Ciudad Ho Chi Minh.



Durante una reunión celebrada recientemente con representantes de CMA, la Oficina Comercial subrayó que el evento ofrecerá a las empresas paraguayas una plataforma para presentar sus productos, establecer contactos directos con importadores, cadenas de supermercados, distribuidores y otros socios vietnamitas, conocer mejor la demanda del mercado y ampliar gradualmente su presencia comercial en Vietnam y el Sudeste Asiático.



El encuentro forma parte de los esfuerzos de Vietnam por fortalecer la diplomacia económica, diversificar los mercados de exportación, atraer inversiones de calidad y promover el comercio.



En la sesión de trabajo, CMA, especializada en la producción de tentempiés bajo marcas privadas para cadenas minoristas, explicó que su estrategia consiste en establecer alianzas y estudiar la demanda de los mercados con antelación para aprovechar las oportunidades cuando surjan condiciones favorables.



Este enfoque le ha permitido ampliar gradualmente su capacidad de producción y exportar sus productos a diversos mercados de Sudamérica, Estados Unidos y Europa.



La empresa destacó que, además de contar con un catálogo de más de 50 sabores, está preparada para desarrollar nuevas recetas adaptadas a las preferencias de los consumidores y a la cultura gastronómica de Vietnam.



Ambas partes también intercambiaron opiniones sobre las perspectivas de ampliar el comercio entre Vietnam y el Mercado Común del Sur (Mercosur), integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.



La Oficina Comercial informó a CMA sobre los preparativos para las negociaciones de un Acuerdo de Comercio Preferencial (PTA) entre Vietnam y Mercosur, al considerar que este instrumento sentará una base importante para fortalecer las relaciones económicas y comerciales entre Vietnam y los países miembros del bloque.



Por su parte, CMA valoró positivamente la estrategia de Vietnam para impulsar la cooperación económica y subrayó que las empresas no deberían esperar a la conclusión de los acuerdos comerciales para comenzar a construir alianzas, ya que ello les permitirá obtener ventajas cuando entren en vigor los nuevos mecanismos de cooperación.



La representación comercial vietnamita destacó asimismo el potencial del mercado nacional, con cerca de 100 millones de habitantes, un creciente poder adquisitivo y una demanda en expansión de alimentos procesados, productos listos para el consumo y opciones orientadas a la salud. Además, señaló que la ubicación estratégica de Vietnam lo convierte no solo en un mercado atractivo, sino también en una puerta de entrada al Sudeste Asiático./.

VNA