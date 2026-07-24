Vietnam apuesta por un crecimiento sostenible de las exportaciones agrícolas

Hanoi (VNA) - El sector agrosilvícola y acuícola volvió a consolidarse como uno de los principales pilares de la economía vietnamita al generar un superávit comercial cercano a los 9,2 mil millones de dólares en el primer semestre del año.



Este resultado contribuyó a aliviar el déficit comercial nacional, estimado en 16,65 mil millones de dólares, aunque el saldo positivo del sector disminuyó un 7,7% respecto al mismo período de 2025 debido, principalmente, al fuerte aumento de las importaciones.



El valor de las compras al exterior alcanzó los 26,68 mil millones de dólares, un incremento interanual del 11,7%, impulsado por el mayor volumen de importaciones de insumos para la producción pecuaria, bienes forestales y productos agrícolas.



Al mismo tiempo, varios de los principales productos de exportación, entre ellos el arroz y el café, registraron mayores volúmenes de ventas al exterior, pero menores ingresos debido a la caída de los precios internacionales.



Las exportaciones de arroz ascendieron a 5,2 millones de toneladas, un 9,9% más que en igual período del año anterior. Sin embargo, su valor disminuyó un 2,5%, hasta los 2,38 mil millones de dólares, debido a una reducción del 11,3% en el precio medio de exportación.



Una situación similar se observó en el café, cuyas ventas al exterior alcanzaron 4,78 mil millones de dólares, un 14,4% menos que un año antes, como consecuencia de la caída del 22% en el precio promedio de exportación.



Este escenario evidencia que mantener un superávit comercial sostenible exige actuar tanto sobre las importaciones como sobre las exportaciones.



En materia de importaciones, una de las prioridades es fortalecer la oferta nacional de materias primas mediante el desarrollo de zonas de producción concentradas, con altos niveles de productividad, calidad y competitividad, especialmente para sectores como el anacardo, la madera y los productos acuáticos, que dependen en gran medida de insumos importados para su procesamiento.



Reducir esa dependencia también permitirá reforzar la capacidad del sector para hacer frente a la volatilidad de los precios internacionales y al aumento de los costos logísticos, factores que inciden directamente en la competitividad de los productos vietnamitas.



En el ámbito de las exportaciones, el reto pasa por generar mayor valor agregado mediante el procesamiento profundo y una mejor adaptación a las nuevas demandas del mercado. Sectores como el café y las frutas y hortalizas deberán acelerar esta transformación para fortalecer su competitividad y reducir su vulnerabilidad frente a la volatilidad de los precios internacionales.



En 2025, el sector agrícola alcanzó un superávit comercial cercano a los 21 mil millones de dólares, uno de los mejores resultados de los últimos años. No obstante, los desafíos registrados en la primera mitad de 2026 ponen de manifiesto la necesidad de aplicar medidas integrales para preservar este desempeño y seguir consolidando a la agricultura como uno de los principales pilares del crecimiento económico y del comercio exterior de Vietnam./.

VNA