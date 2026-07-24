Provincia de Dak Lak fortalece estrategia de desarrolllo con economía marítima y logística

Dak Lak, Vietnam (VNA) - La visión de desarrollo integral de la economía marítima impulsada en el III pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam abre nuevas oportunidades para que la provincia de Dak Lak articule el potencial de la Altiplanicie Occidental con la infraestructura portuaria y la red logística costera, con miras a fortalecer el crecimiento económico y ampliar su integración en los mercados internacionales.



Durante la sesión inaugural de la cita partidista, el secretario general del Partido y presidente de la República, To Lam, destacó que el mar constituye un espacio para la supervivencia, el desarrollo y la defensa de la soberanía nacional, por lo que debe gestionarse bajo un enfoque integral y en estrecha conexión con el territorio continental, los puertos, la logística, los corredores económicos y la cooperación internacional. En este contexto, la nueva configuración territorial ofrece a Dak Lak condiciones favorables para combinar sus fortalezas agroforestales con el desarrollo del sector marítimo.



La provincia cuenta con ventajas para impulsar la economía marítima gracias a su litoral de casi 189 kilómetros, la Zona Económica de Nam Phu Yen y un sistema portuario con potencial para convertirse en un eje logístico que conecte las áreas productoras de la Altiplanicie Occidental con los mercados internacionales.



Especialistas consideran que la convergencia entre el altiplano, la frontera y el mar, respaldada por proyectos estratégicos de infraestructura, permitirá consolidar una cadena de valor que abarque desde la producción de materias primas hasta el procesamiento, la logística y la exportación.



En ese sentido, recomiendan transformar el modelo de crecimiento hacia una economía sustentada en la industria de procesamiento profundo, la logística, el turismo, las energías limpias y la transformación digital, con el objetivo de incrementar el valor agregado de los principales sectores productivos.



En materia logística, Dak Lak dispone de una ventaja singular al integrar una amplia zona de producción agrícola con infraestructura portuaria. De acuerdo con el Plan Maestro para el Desarrollo del Sistema Portuario de Vietnam, el complejo portuario de Vung Ro-Bai Goc ampliará su capacidad hacia 2030, lo que fortalecerá su papel como puerta de entrada y salida de mercancías de la Altiplanicie Occidental.



El nuevo espacio de desarrollo también crea condiciones para potenciar el turismo marítimo. Gracias a su patrimonio natural, integrado por bahías, playas, islotes y otros paisajes costeros de alto valor, la provincia dispone de recursos para promover un modelo turístico sostenible que contribuya a proteger el medioambiente, elevar la competitividad y generar medios de vida estables para las comunidades costeras.



El Plan de Desarrollo Provincial para el período 2021-2030, con visión hasta 2050, define tres grandes espacios económicos, entre ellos un polo de desarrollo marítimo orientado a las industrias portuarias, la metalurgia, la petroquímica, las energías marinas y otros sectores vinculados al aprovechamiento de los puertos de aguas profundas.



Pese a ese potencial, la provincia aún enfrenta importantes desafíos para consolidar su red logística. La infraestructura prevista en la planificación continúa en desarrollo y persisten limitaciones como la escasez de almacenes frigoríficos, depósitos aduaneros, puertos secos (ICD) y servicios logísticos especializados, además de una limitada articulación entre las zonas de producción, el procesamiento y la cadena de suministro, así como un lento avance de la transformación digital.



Según el Departamento de Industria y Comercio de Dak Lak, la provincia proyecta el desarrollo de 12 centros logísticos conectados con los puertos, los parques industriales y la red de transporte regional. Asimismo, prioriza la creación de centros especializados para productos agrícolas y pesqueros, la digitalización de la cadena de suministro y la atracción de inversiones de empresas nacionales e internacionales dedicadas a la logística y al procesamiento industrial.



Las autoridades consideran que el fortalecimiento de la conexión entre las zonas productoras, la industria de procesamiento profundo, la red logística y los puertos permitirá incrementar el valor agregado de los principales productos de la provincia y consolidar a Dak Lak como un centro regional de procesamiento, logística y exportación de la Altiplanicie Occidental.



La nueva configuración territorial confirma el potencial del sector marítimo como un corredor estratégico para el desarrollo de Dak Lak. La articulación entre las áreas productoras del interior y la infraestructura portuaria contribuirá no solo a elevar la competitividad de la economía provincial, sino también a fortalecer el crecimiento sostenible y la protección de la soberanía nacional./.

VNA