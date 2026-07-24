Campamento de Verano 2026 fortalece vínculos con la patria de jóvenes vietnamitas en el extranjero

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) - Más de 100 jóvenes vietnamitas residentes en el extranjero, procedentes de 32 países y territorios, participaron en una serie de actividades conmemorativas y de intercambio en la provincia centrovietnamita Khanh Hoa, como parte del Campamento de Verano de Vietnam 2026.



El 23 de julio los participantes rindieron homenaje en el Monumento a los Soldados de Gac Ma y visitaron la Academia Naval de Vietnam, donde la delegación sostuvo un encuentro de cortesía con las autoridades de la academia, recorrió su sala de tradiciones, recibió información actualizada sobre la situación de los mares e islas de Vietnam y entregó obsequios a los cadetes.



En la recepción, el coronel Nguyen Dinh Giang, subdirector de la academia, expresó su deseo de que los jóvenes vietnamitas en el extranjero actúen como embajadores de su país, promoviendo la cultura, el pueblo de Vietnam y la imagen de los Soldados del Tío Ho, en particular la de los mimebros de las fuerzas navales de la nueva era, ante la comunidad internacional.



Asimismo, destacó que el programa contribuye a fortalecer entre los jóvenes vietnamitas, tanto dentro como fuera del país, la conciencia sobre la responsabilidad de proteger la soberanía nacional sobre los mares e islas, al tiempo que refuerza los lazos entre la comunidad vietnamita en el exterior y su patria.

Jóvenes vietnamitas residentes en el extranjero que asisten al Campamento de Verano encienden incienso en el monumento a Tran Hung Dao. (Foto: VNA)

Pham Thi Kim Hoa, vicepresidenta del Comité Estatal para Asuntos de los Vietnamitas en el Extranjero, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, y jefa de la delegación, señaló que el Campamento de Verano de Vietnam 2026 busca acercar a los jóvenes vietnamitas en el extranjero a la historia, la cultura y las tradiciones nacionales, además de fortalecer los vínculos entre las comunidades vietnamitas en el exterior y su país de origen.



Añadió que el programa se encuentra prácticamente en su etapa final y ha dejado recuerdos imborrables entre los participantes gracias a las visitas a sitios del patrimonio cultural y destinos de gran belleza, así como a las oportunidades para conocer la historia de Vietnam y participar en diversas actividades de intercambio y experiencias culturales.



El Campamento de Verano de Vietnam 2026 se celebra del 12 al 25 de julio e incluye un recorrido por diversas localidades de las regiones norte, central y centro-sur del país, entre ellas Hanoi, Ninh Binh, Nghe An, Quang Tri, Hue, Da Nang, Gia Lai y Khanh Hoa./.