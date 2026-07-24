Sociedad

Campamento de Verano 2026 fortalece vínculos con la patria de jóvenes vietnamitas en el extranjero

Más de 100 jóvenes vietnamitas de 32 países participaron en actividades en Khanh Hoa para fortalecer los vínculos con Vietnam y conocer su historia.

Las actividades experienciales en Khanh Hoa ayudan a los jóvenes vietnamitas residentes en el extranjero a comprender mejor la historia y las tradiciones de su país. Foto: VNA
Las actividades experienciales en Khanh Hoa ayudan a los jóvenes vietnamitas residentes en el extranjero a comprender mejor la historia y las tradiciones de su país. Foto: VNA

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) - Más de 100 jóvenes vietnamitas residentes en el extranjero, procedentes de 32 países y territorios, participaron en una serie de actividades conmemorativas y de intercambio en la provincia centrovietnamita Khanh Hoa, como parte del Campamento de Verano de Vietnam 2026.

El 23 de julio los participantes rindieron homenaje en el Monumento a los Soldados de Gac Ma y visitaron la Academia Naval de Vietnam, donde la delegación sostuvo un encuentro de cortesía con las autoridades de la academia, recorrió su sala de tradiciones, recibió información actualizada sobre la situación de los mares e islas de Vietnam y entregó obsequios a los cadetes.

En la recepción, el coronel Nguyen Dinh Giang, subdirector de la academia, expresó su deseo de que los jóvenes vietnamitas en el extranjero actúen como embajadores de su país, promoviendo la cultura, el pueblo de Vietnam y la imagen de los Soldados del Tío Ho, en particular la de los mimebros de las fuerzas navales de la nueva era, ante la comunidad internacional.

Asimismo, destacó que el programa contribuye a fortalecer entre los jóvenes vietnamitas, tanto dentro como fuera del país, la conciencia sobre la responsabilidad de proteger la soberanía nacional sobre los mares e islas, al tiempo que refuerza los lazos entre la comunidad vietnamita en el exterior y su patria.

vnanet-thanh-nien-8771.jpg
Jóvenes vietnamitas residentes en el extranjero que asisten al Campamento de Verano encienden incienso en el monumento a Tran Hung Dao. (Foto: VNA)

Pham Thi Kim Hoa, vicepresidenta del Comité Estatal para Asuntos de los Vietnamitas en el Extranjero, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, y jefa de la delegación, señaló que el Campamento de Verano de Vietnam 2026 busca acercar a los jóvenes vietnamitas en el extranjero a la historia, la cultura y las tradiciones nacionales, además de fortalecer los vínculos entre las comunidades vietnamitas en el exterior y su país de origen.

Añadió que el programa se encuentra prácticamente en su etapa final y ha dejado recuerdos imborrables entre los participantes gracias a las visitas a sitios del patrimonio cultural y destinos de gran belleza, así como a las oportunidades para conocer la historia de Vietnam y participar en diversas actividades de intercambio y experiencias culturales.

El Campamento de Verano de Vietnam 2026 se celebra del 12 al 25 de julio e incluye un recorrido por diversas localidades de las regiones norte, central y centro-sur del país, entre ellas Hanoi, Ninh Binh, Nghe An, Quang Tri, Hue, Da Nang, Gia Lai y Khanh Hoa./.

VNA
#Nueva era #jóvenes vietnamitas en el extranjero #Khanh Hoa #diáspora vietnamita #Campamento de Verano 2026
Seguir VietnamPlus

Vietnam - Nueva era

Noticias relacionadas

Ver más

Campaña de 500 días y noches: El compromiso de devolver a los héroes caídos a su tierra natal

Campaña de 500 días y noches: El compromiso de devolver a los héroes caídos a su tierra natal

La "Campaña de 500 días y noches para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires" constituye la mayor operación emprendida hasta la fecha en Vietnam para localizar, recuperar e identificar los restos de los combatientes caídos, en el marco de las actividades conmemorativas por el 80.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y Mártires.

Centro de Servicios Administrativos Públicos del barrio de Thu Duc, Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Vietnam optimiza trámites con una plataforma de gobernanza digital

En los primeros seis meses de 2026, Vietnam ha reducido un total de 697 trámites administrativos, ha simplificado 673 procedimientos y ha disminuido mil 754 requisitos de registro de negocios, lo que corresponde a un decrecimiento del 53% en el tiempo de tramitación y del 54,6% en los costes de cumplimiento en comparación con 2024.

Lương Văn Thoi (nacido en 1997), detenido por tráfico de drogas. Foto transmitida por la VNA

Desmantelan en Vietnam red de tráfico transfronterizo de drogas

Las fuerzas de la Guardia Fronteriza de la provincia vietnamita de Nghe An, en coordinación con otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley, desmantelaron una red de tráfico transfronterizo de drogas, detuvieron a dos sospechosos e incautaron 15 mil 200 pastillas de drogas sintéticas y un ladrillo de heroína.