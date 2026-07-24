Vietnam intensifica actividades de gratitud a personas con méritos revolucionarios

Hanoi (VNA) - Con motivo del 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires (27 de julio de 1947), numerosas localidades de Vietnam organizaron ceremonias conmemorativas y actividades de reconocimiento a los héroes caídos, veteranos de guerra y personas con méritos revolucionarios, reafirmando la tradición nacional de gratitud hacia quienes sacrificaron su vida por la independencia y la reunificación del país.



En la provincia central de Quang Tri, uno de los escenarios más emblemáticos de la guerra, el Mando de la Región Militar 4 llevó a cabo durante los días 22 y 23 de este mes una amplia agenda de actividades de homenaje. Delegaciones encabezadas por altos mandos militares depositaron ofrendas florales e incienso en los cementerios nacionales de mártires de Truong Son, Duong 9, Vinh Linh y en la Antigua Ciudadela de Quang Tri, al tiempo que visitaron a familias de combatientes caídos y beneficiarias de políticas sociales.



Las autoridades también inspeccionaron el desarrollo de la campaña nacional de 500 días y noches destinada a localizar, recuperar e identificar los restos de mártires. En la zona de Cau Nhi, las fuerzas especializadas recuperaron recientemente siete restos de combatientes junto con diversos objetos personales y militares, información que contribuirá a las labores de verificación e identificación mediante pruebas de ADN. Paralelamente, continuó la toma de muestras biológicas y la digitalización de datos en los cementerios de mártires para acelerar el proceso de identificación de miles de tumbas sin información completa.



En la provincia altiplana de Lam Dong, el Comité Directivo 515 inició la toma de muestras y la digitalización de información en el Cementerio de Mártires de Binh Thuan, el mayor de la localidad, donde existen ocho mil 792 sepulturas, de las cuales tres mil 431 requieren muestras para la identificación genética. Para esta labor fueron movilizados equipos especializados en medicina forense, tecnología de la información y decenas de militares, con el objetivo de garantizar la máxima precisión durante la exhumación y el registro de cada tumba.



Según las autoridades provinciales, la campaña reviste un profundo significado humanitario y refleja el compromiso del Partido, el Estado y el pueblo vietnamita con el reconocimiento permanente a quienes entregaron su vida por la independencia nacional. Hasta el 22 de julio, las fuerzas competentes habían completado el trabajo en 10 de los 11 cementerios previstos, exhumando mil 345 sepulturas y obteniendo 633 muestras biológicas. Se prevé concluir las labores en el cementerio de Binh Thuan en agosto de este año.



Entretanto, el Mando de la Región 2 de la Guardia Costera de Vietnam desarrolló diversas actividades en agradecimiento a personas con méritos revolucionarios en las zonas donde están desplegadas sus unidades. Delegaciones de la institución visitaron centros de atención para veteranos e inválidos de guerra en la ciudad central de Da Nang, así como a Madres Heroínas Vietnamitas y familias de mártires bajo su programa de apoyo permanente.



Durante las visitas, los responsables militares expresaron su profundo reconocimiento por las contribuciones y sacrificios realizados por las generaciones anteriores en favor de la independencia y la soberanía nacional, además de entregar obsequios y apoyo económico. Paralelamente, las unidades subordinadas organizaron visitas a otras 15 familias de mártires, veteranos e inválidos de guerra en distintas localidades.



En la ciudad de Hue, la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh (UJC-HCM), la Federación de Jóvenes de Vietnam y la Asociación de Veteranos, con el apoyo del Centro Cinestar Hue, celebraron el programa “Tiempo de fuego: Gratitud al pasado, inspiración para el presente”, que reunió a más de 200 jóvenes y excombatientes.



Como parte de la iniciativa se proyectó la película Mui co chay (El aroma de la hierba quemada), inspirada en el célebre diario del mártir Nguyen Van Thac, seguida de un coloquio en el que veteranos compartieron sus experiencias durante la guerra y transmitieron a las nuevas generaciones el valor de la paz, la independencia y el patriotismo.



El secretario de la filial de la UJC-HCM en Hue, Nguyen Thanh Hoai, destacó que, aunque la guerra quedó atrás, la memoria de aquellos años heroicos continúa recordando a los jóvenes el valor de la paz y la responsabilidad de contribuir al desarrollo del país.



En la misma línea, representantes juveniles afirmaron que los testimonios de los veteranos fortalecen el compromiso de las nuevas generaciones con la construcción nacional y con la preservación de los valores históricos.



En el marco del programa también fue lanzada la campaña “La juventud de Hue enciende la llama de la gratitud”, destinada a difundir entre los jóvenes el reconocimiento a los héroes y mártires, promoviendo el espíritu de solidaridad, responsabilidad social y continuidad de las tradiciones patrióticas de Vietnam./.

VNA