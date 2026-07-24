Economía

Vietnam y Alemania refuerzan cooperación sobre adaptación al cambio climático y gestión forestal sostenible

Vietnam y Alemania firmaron acuerdos por 60 millones de euros para financiar proyectos de adaptación al cambio climático y desarrollo forestal sostenible.

El viceministro de Finanzas, Tran Quoc Phuong (izquierda), y un representante del Banco Alemán de Reconstrucción (KfW) firman un acuerdo de préstamo y un acuerdo de subvención para los dos proyectos. (Foto: Ministerio de Finanzas)
El viceministro de Finanzas, Tran Quoc Phuong (izquierda), y un representante del Banco Alemán de Reconstrucción (KfW) firman un acuerdo de préstamo y un acuerdo de subvención para los dos proyectos. (Foto: Ministerio de Finanzas)

Hanoi (VNA) - Vietnam y Alemania dieron un nuevo paso en el fortalecimiento de su asociación estratégica con la firma de acuerdos de préstamo y donación destinados a financiar dos proyectos clave enfocados en la adaptación al cambio climático, la reducción del riesgo de desastres y el desarrollo forestal sostenible.

Los acuerdos fueron suscritos el 23 de julio, en el marco de una reunión entre el viceministro de Finanzas, Tran Quoc Phuong, y la embajadora de Alemania en Vietnam, Helga Margarete Barth.

Los proyectos beneficiados son la segunda fase del programa "Gestión integrada de las zonas costeras del delta del Mekong" y el proyecto "Protección, restauración y desarrollo sostenible de los bosques en la región de la Altiplanicie Occidental (Tay Nguyen)".

Durante la ceremonia de firma, Tran Quoc Phuong destacó que el valor total de los dos proyectos asciende a 60 millones de euros y subrayó que el Gobierno alemán, a través del Banco Alemán de Desarrollo (KfW), continúa siendo uno de los principales donantes bilaterales de Vietnam, reflejando su firme compromiso con el fortalecimiento de la Asociación Estratégica entre ambos países.

El viceministro expresó el agradecimiento del Gobierno vietnamita por el respaldo brindado por Alemania mediante el KfW y resaltó que ambos proyectos tienen una importancia significativa para las provincias de An Giang, Gia Lai y Quang Ngai.

Asimismo, afirmó que estas iniciativas contribuirán al desarrollo socioeconómico del país mediante el fortalecimiento de la capacidad de adaptación al cambio climático, la mitigación de los riesgos de desastres naturales y la mejora de las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables.

Tran Quoc Phuong instó a las autoridades responsables y a los organismos ejecutores a acelerar la implementación de los proyectos conforme al calendario acordado con el donante.

También reiteró el compromiso del Ministerio de Finanzas de seguir coordinando estrechamente con los ministerios, organismos y administraciones locales para garantizar una ejecución eficiente de las iniciativas.

Al mismo tiempo, manifestó el deseo de que el Gobierno alemán, la Embajada de Berlín en Vietnam y el KfW continúen colaborando estrechamente para asegurar el uso eficaz de los recursos financieros y maximizar el impacto de los préstamos concedidos por Alemania.

Por su parte, la embajadora Helga Margarete Barth agradeció a las autoridades vietnamitas por el apoyo brindado durante el proceso de preparación y ejecución de los proyectos, lo que permitió que la firma de los acuerdos se realizara conforme al calendario previsto.

La diplomática señaló que los 60 millones de euros representan el mayor compromiso financiero asumido por el Gobierno alemán con Vietnam a través del KfW en la última década.

Añadió que ambos proyectos tienen como objetivo respaldar a las comunidades de las zonas costeras del delta del Mekong y de la región de Tay Nguyen en la protección y gestión sostenible de sus ecosistemas naturales.

Al concluir el encuentro, ambas partes reafirmaron su compromiso de garantizar que los recursos sean utilizados de manera eficiente, transparente y conforme a los objetivos establecidos, en beneficio de las comunidades destinatarias y en línea con los compromisos internacionales, al tiempo que acordaron mantener una estrecha cooperación para asegurar la implementación exitosa de los proyectos./.

VNA
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