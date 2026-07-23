Vietnam y Estados Unidos buscan fortalecer de manera sustancial su Asociación Estratégica Integral

Hanoi (VNA) – La viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Minh Hang, recibió hoy a la nueva embajadora de Estados Unidos en el país, Jennifer Wicks, con motivo del inicio de su misión diplomática.



Al felicitar a Wicks por su nombramiento, Nguyen Minh Hang expresó su confianza en que, gracias a su amplia experiencia en la administración estadounidense, la diplomática desempeñará una gestión exitosa y contribuirá a impulsar la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Estados Unidos de forma estable, sustancial y eficaz.



La vicecanciller reiteró que Vietnam considera a Estados Unidos uno de sus socios estratégicos más importantes y destacó que las relaciones bilaterales se sustentan en una base sólida y cuentan con un amplio potencial para seguir desarrollándose.



Asimismo, propuso que la nueva embajadora continúe actuando como un puente entre ambos países, en estrecha coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y las instituciones competentes de Vietnam, para promover los intercambios y visitas de alto nivel, fortalecer la cooperación en comercio, inversión, ciencia y tecnología, y ampliar la colaboración en otros ámbitos de interés mutuo.



También expresó su deseo de que Estados Unidos respalde a Vietnam en la organización del Año APEC 2027 y coordine estrechamente la implementación de las prioridades e iniciativas impulsadas por Hanói. En ese sentido, manifestó que Vietnam espera dar la bienvenida al presidente Donald Trump durante la Semana de Líderes Económicos de APEC prevista para el próximo año.



Por su parte, Jennifer Wicks señaló que había sido un honor presentar sus cartas credenciales y realizar visitas de cortesía al secretario general del Partido Comunista y presidente del Estado, To Lam, así como al primer ministro Le Minh Hung, durante sus primeros días al frente de la misión diplomática.



La embajadora afirmó que Estados Unidos concede gran importancia a la Asociación Estratégica Integral con Vietnam y destacó que las relaciones bilaterales atraviesan una etapa de evolución positiva, respaldada por una sólida base y amplias perspectivas para profundizar la cooperación.



Wicks se comprometió a trabajar estrechamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y los organismos competentes de Vietnam para impulsar los intercambios de alto nivel y aplicar de manera eficaz las áreas prioritarias de cooperación, con el objetivo de fortalecer aún más los vínculos bilaterales sobre la base de beneficios mutuos.



Ambas partes coincidieron en mantener una estrecha coordinación para implementar de manera efectiva la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Estados Unidos.



Durante el encuentro, Nguyen Minh Hang también expresó su deseo de que la embajadora estadounidense, aprovechando su experiencia en cargos de liderazgo, comparta conocimientos y experiencias con las diplomáticas vietnamitas, contribuyendo así a fortalecer los intercambios y los vínculos entre las mujeres de ambos países./.

VNA