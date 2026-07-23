Vietnam asiste a Reunión de Ministros de Educación de ASEAN y citas conexas en Singapur

Singapur (VNA) – El viceministro de Educación y Formación de Vietnam, Le Quan, asistió a la 14.ª Reunión de Ministros de Educación de la ASEAN (ASED 14), a la 8.ª Reunión de Ministros de Educación de la ASEAN+3 y a la 8.ª Reunión de Ministros de Educación de la Cumbre de Asia Oriental (EAS), celebradas los días 22 y 23 de julio en Singapur, país que ostenta la Presidencia de la ASEAN en materia de Educación para el periodo 2026-2027.



En la inauguración de la ASED 14 y las reuniones conexas, el ministro de Educación de Singapur, Desmond Lee, subrayó el papel fundamental de la educación en el fomento de una identidad regional compartida y la promoción del entendimiento mutuo entre las diversas culturas, religiones y comunidades étnicas de la ASEAN.



Asimismo, destacó que la educación desempeña un papel crucial para ayudar a las sociedades a responder a la evolución de la dinámica geopolítica, la transformación económica y los rápidos avances tecnológicos, en particular el auge de la inteligencia artificial (IA).



Dirigentes del sector educativo de la ASEAN dan inicio al Plan de Trabajo de Educación del bloque en el período 2026-2030 (Foto: VNA)

Bajo el lema de fortalecer la ASEAN a través de la educación, Lee propuso tres áreas prioritarias que darán forma a los sistemas educativos en los próximos años: inteligencia artificial (IA), ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), y el desarrollo integral del alumnado.



En la 14.ª Reunión de Educación de la ASEAN (ASED 14), se presentó el Plan de Trabajo de Educación de la ASEAN 2026-2030, que establece las prioridades compartidas de la región para la construcción de sistemas educativos inclusivos, integrales y transformadores.



El plan se centra en el desarrollo de personas resilientes e íntegras, la creación de una fuerza laboral altamente cualificada y competitiva, y el fortalecimiento de una identidad común de la ASEAN basada en valores compartidos.



El vicesecretario general de la ASEAN para la Comunidad Sociocultural de la ASEAN, San Lwin, destacó el poder transformador de la educación e hizo un llamamiento a una mayor cooperación entre los Estados miembros para abordar los desafíos comunes.



Paralelamente a las reuniones, delegados de los Estados miembros de la ASEAN y socios de diálogo visitaron escuelas primarias y secundarias e instituciones de educación superior en Singapur para comprender mejor el sistema educativo del país. La delegación vietnamita también visitó la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur (SUTD)./.