Política

Vietnam asiste a Reunión de Ministros de Educación de ASEAN y citas conexas en Singapur

El viceministro de Educación y Formación de Vietnam, Le Quan, participó en la 14.ª Reunión de Ministros de Educación de la ASEAN (ASED 14) y sus citas conexas en Singapur. 

Dirigentes del sector educativo de la ASEAN dan inicio al Plan de Trabajo de Educación del bloque en el período 2026-2030 (Foto: VNA)
Dirigentes del sector educativo de la ASEAN dan inicio al Plan de Trabajo de Educación del bloque en el período 2026-2030 (Foto: VNA)

Singapur (VNA) – El viceministro de Educación y Formación de Vietnam, Le Quan, asistió a la 14.ª Reunión de Ministros de Educación de la ASEAN (ASED 14), a la 8.ª Reunión de Ministros de Educación de la ASEAN+3 y a la 8.ª Reunión de Ministros de Educación de la Cumbre de Asia Oriental (EAS), celebradas los días 22 y 23 de julio en Singapur, país que ostenta la Presidencia de la ASEAN en materia de Educación para el periodo 2026-2027.

En la inauguración de la ASED 14 y las reuniones conexas, el ministro de Educación de Singapur, Desmond Lee, subrayó el papel fundamental de la educación en el fomento de una identidad regional compartida y la promoción del entendimiento mutuo entre las diversas culturas, religiones y comunidades étnicas de la ASEAN.

Asimismo, destacó que la educación desempeña un papel crucial para ayudar a las sociedades a responder a la evolución de la dinámica geopolítica, la transformación económica y los rápidos avances tecnológicos, en particular el auge de la inteligencia artificial (IA).

vnanet-sing2.jpg
Dirigentes del sector educativo de la ASEAN dan inicio al Plan de Trabajo de Educación del bloque en el período 2026-2030 (Foto: VNA)

Bajo el lema de fortalecer la ASEAN a través de la educación, Lee propuso tres áreas prioritarias que darán forma a los sistemas educativos en los próximos años: inteligencia artificial (IA), ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), y el desarrollo integral del alumnado.

En la 14.ª Reunión de Educación de la ASEAN (ASED 14), se presentó el Plan de Trabajo de Educación de la ASEAN 2026-2030, que establece las prioridades compartidas de la región para la construcción de sistemas educativos inclusivos, integrales y transformadores.

El plan se centra en el desarrollo de personas resilientes e íntegras, la creación de una fuerza laboral altamente cualificada y competitiva, y el fortalecimiento de una identidad común de la ASEAN basada en valores compartidos.

El vicesecretario general de la ASEAN para la Comunidad Sociocultural de la ASEAN, San Lwin, destacó el poder transformador de la educación e hizo un llamamiento a una mayor cooperación entre los Estados miembros para abordar los desafíos comunes.

Paralelamente a las reuniones, delegados de los Estados miembros de la ASEAN y socios de diálogo visitaron escuelas primarias y secundarias e instituciones de educación superior en Singapur para comprender mejor el sistema educativo del país. La delegación vietnamita también visitó la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur (SUTD)./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #Le Quan #Desmond Lee #ASED 14 #Plan de Trabajo 2026-2030 #educacion STEM #inteligencia artificial #Singapur 2026
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Educación - Formación: Misión de innovación nacional

Noticias relacionadas

En una sesión de la AMM-59 (Fuente: Cancillería de Vietnam)

Vietnam participa en las reuniones ministeriales en AMM-59 y citas anexas

En el marco de la 59.ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN (AMM-59) y las citas anexas, celebradas el 22 de julio en Manila, Filipinas, la delegación vietnamita participó en las reuniones ministeriales de ASEAN–Canadá, ASEAN–Corea del Sur, ASEAN–Australia, y en la 5.ª Reunión de Cooperación entre los Países de Asia Oriental para el Desarrollo de Palestina (CEAPAD).

Ver más

El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, y su homólogo estadounidense, Marco Rubio. (Foto: VNA)

Vietnam y Estados Unidos acuerdan profundizar Asociación Estratégica Integral

El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, reafirmó que la nación indochina considera a Estados Unidos uno de sus socios más importantes y espera seguir impulsando una relación bilateral más profunda, eficaz, sustancial e integral, durante su encuentro con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en Manila, Filipinas.