Vietnam impulsa cooperación bilateral con Filipinas, la UE y Noruega

Manila (VNA) – El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, sostuvo hoy reuniones bilaterales con la canciller de Filipinas, Maria Theresa Lazaro; la vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) y alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas; y el ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, al margen de la 59.ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN (AMM-59) y de las citas anexas celebradas en Manila.



Durante el encuentro con Maria Theresa Lazaro, ambas partes destacaron el desarrollo positivo de la Asociación Estratégica Reforzada entre Vietnam y Filipinas, así como la estrecha coordinación entre las dos cancillerías, especialmente en la preparación y organización de la reciente visita del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Filipinas.



Los dos ministros acordaron elaborar con prontitud un programa de acción para implementar los resultados de esa visita, reforzar la confianza política y celebrar cuanto antes la reunión del Comité Conjunto a nivel ministerial, con el objetivo de profundizar la cooperación bilateral.



El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, y el ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide. (Foto: VNA)



Asimismo, coincidieron en que, en un contexto internacional marcado por crecientes desafíos al multilateralismo, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) continúa desempeñando un papel central en el mantenimiento de la paz, la estabilidad y la cooperación regional.



Le Hoai Trung elogió la labor de Filipinas como presidente de la ASEAN en 2026 y ambas partes reafirmaron su compromiso de mantener una estrecha coordinación en los preparativos de la 49.ª Cumbre de la ASEAN y en las negociaciones para alcanzar un Código de Conducta (COC) en el Mar del Este eficaz, sustantivo y conforme con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



En su reunión con Kaja Kallas, ambas partes reafirmaron la importancia de las relaciones Vietnam-UE y coincidieron en impulsar la implementación efectiva de la Asociación Estratégica Integral establecida en enero de 2026 mediante el fortalecimiento de los intercambios de alto nivel y la ejecución de los acuerdos alcanzados. La alta representante europea destacó los logros de desarrollo de Vietnam y su creciente papel en la región y el mundo.



Las conversaciones se centraron en ampliar la cooperación en materia de seguridad energética, transición verde, energías renovables y resiliencia de las cadenas de suministro.



Ante las tensiones en el Oriente Medio y los riesgos para el comercio marítimo derivados de la situación en el estrecho de Ormuz, ambas partes subrayaron la necesidad de garantizar la libertad y la seguridad de la navegación, diversificar las fuentes de suministro y reforzar la coordinación frente a posibles perturbaciones externas.



Le Hoai Trung solicitó además el apoyo europeo en tecnologías, financiación verde, redes eléctricas inteligentes, almacenamiento energético y formación de recursos humanos.



Los interlocutores también acordaron intensificar el diálogo para resolver cuestiones pendientes en la cooperación bilateral.



El ministro vietnamita informó sobre las medidas adoptadas para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) y pidió a la UE evaluar objetivamente los avances del país con vistas al levantamiento de la “tarjeta amarilla” aplicada a los productos pesqueros vietnamitas.



Asimismo, destacó la cooperación de Vietnam con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de transparencia fiscal y expresó su deseo de que la UE retire a Vietnam de la lista de jurisdicciones no cooperantes en materia tributaria.



Ambas partes coincidieron igualmente en que la pronta entrada en vigor del Acuerdo de Protección de Inversiones Vietnam-UE (EVIPA) aportará un nuevo impulso a la cooperación económica y a la atracción de inversiones de alta calidad.



En relación con los derechos humanos, Le Hoai Trung reiteró que Vietnam sitúa a las personas en el centro de su estrategia de desarrollo y destacó los avances del país en reducción de la pobreza, educación, salud, seguridad social e igualdad de género.



Añadió que cualquier intercambio sobre cuestiones de interés mutuo debe desarrollarse con respeto, buena fe y reconocimiento de las particularidades históricas y del camino de desarrollo elegido por cada parte.



En su reunión con el canciller noruego Espen Barth Eide, Le Hoai Trung destacó el papel desempeñado por Noruega en la conclusión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), finalizadas en julio de 2026, y reafirmó la disposición de Hanoi a completar los procedimientos jurídicos para su firma durante este año.



El canciller vietnamita expresó asimismo su reconocimiento por el apoyo brindado por el Gobierno y el pueblo de Noruega a Vietnam tanto durante los períodos más difíciles de su historia como en el proceso de construcción y desarrollo nacional. También presentó los principales logros alcanzados por el país tras cuatro décadas de Renovación (Doi Moi) y compartió los objetivos de desarrollo hacia 2030 y la visión para 2045.



El ministro vietnamita manifestó además el interés de fortalecer la cooperación con Noruega en sectores como las energías renovables, la transición verde, la economía marítima sostenible, las tecnologías limpias, las redes eléctricas inteligentes y la formación de recursos humanos. También invitó oficialmente a Espen Barth Eide a visitar Vietnam, invitación que fue aceptada.



Por su parte, el canciller noruego felicitó a Vietnam por sus logros de desarrollo, reafirmó que su país considera a Vietnam un socio importante y confiable en la región y expresó la disposición de compartir experiencias y ampliar la cooperación práctica en beneficio mutuo.



Ambas partes acordaron reforzar la coordinación en los mecanismos regionales e internacionales y seguir promoviendo una cooperación cada vez más sustancial entre la ASEAN y Noruega./.