Intensifican esfuerzos para incorporar productos vietnamitas a cadenas de suministro en Argentina

Buenos Aires (VNA) – La Oficina Comercial de Vietnam en Argentina sostuvo una reunión de trabajo con Gabriel Airoli, representante de Cordillera Brewing Co., para explorar oportunidades de importación de productos vietnamitas y ampliar las redes de distribución en América Latina, informó el Ministerio de Industria y Comercio.



Durante el encuentro, efectuado este 23 de julio, Airoli presentó las operaciones de Cordillera Brewing en distintos países de la región, incluidas sus filiales en Panamá y Cuba, y expuso los planes de la empresa para ampliar la importación, el procesamiento y la distribución de una amplia variedad de productos agrícolas, alimentos y bebidas.



La empresa expresó un especial interés por el café vietnamita, en particular por los granos de café verde destinados a su tostado en Argentina, Panamá y Uruguay. Este interés representa una señal alentadora, ya que Argentina no produce café y depende por completo de las importaciones para abastecer su mercado.



Se estima que el mercado del café en Argentina alcanzará un valor cercano a los 135 millones de dólares este año y mantendrá un crecimiento anual sostenido de alrededor del 5%. Además, Cordillera Brewing está interesada en establecer vínculos con proveedores vietnamitas de anacardos, pimienta negra, canela, anís estrellado, otras especias, caucho natural, productos de ratán y bambú, artesanías y diversos alimentos procesados.



Durante la reunión, ambas partes también intercambiaron opiniones sobre las tendencias de consumo en los mercados internacionales tras la pandemia de COVID-19. Según el representante de la empresa, la demanda de cerveza, vino y otras bebidas alcohólicas ha disminuido, mientras que el consumo de café de alta calidad, alimentos procesados, frutos secos y otros productos con mayor valor añadido continúa en aumento, lo que abre nuevas oportunidades para las exportaciones vietnamitas.



Airoli señaló que la empresa está enfocada actualmente en ampliar su red de distribución en Panamá y Cuba, y manifestó su interés en iniciar la cooperación con empresas vietnamitas mediante importaciones a una escala moderada, con la perspectiva de incrementar gradualmente los volúmenes conforme crezca la demanda del mercado.



Por su parte, la Oficina Comercial de Vietnam presentó las capacidades productivas y exportadoras del país y se comprometió a facilitar a Cordillera Brewing un directorio de empresas vietnamitas, junto con catálogos de productos y contactos comerciales, para favorecer el establecimiento de relaciones directas con potenciales proveedores.



Ambas partes acordaron mantener un intercambio permanente de información, reforzar la conectividad comercial y avanzar de manera gradual en iniciativas de cooperación que contribuyan a ampliar la presencia de los productos vietnamitas en los mercados de Argentina, Panamá, Uruguay y Cuba./.

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