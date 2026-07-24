Economía

Vietnam dinamiza la ejecución de inversión pública para impulsar el crecimiento

Vietnam acelera el desembolso de la inversión pública en 2026 para fortalecer el crecimiento económico, mejorar la infraestructura y aumentar la eficiencia del gasto.

Foto de ilustración (Foto: VNA)
Foto de ilustración (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La inversión pública sigue consolidándose como uno de los principales motores del crecimiento económico de Vietnam al actuar como capital impulsor de la inversión social y generar un efecto multiplicador en numerosos sectores.

En el contexto del objetivo de lograr un crecimiento rápido y sostenible, acelerar el desembolso de los recursos públicos, junto con una gestión más eficiente de las inversiones, se ha convertido en una prioridad.

De acuerdo con el Ministerio de Finanzas, durante el primer semestre de 2026 el desembolso de la inversión pública superó los 356 billones de dongs (13,52 mil millones de dólares), equivalente al 35,5% del plan asignado por el Primer Ministro. Aunque la tasa de ejecución se mantuvo en un nivel similar al del mismo período de 2025, el volumen desembolsado aumentó en 38,4 billones de dongs (1,46 mil millones de dólares), debido a que el plan de inversión pública para 2026 alcanzó un máximo histórico de 1,01 mil billones de dongs (38 mil millones de dólares) Hanoi se ubicó se situó entre las localidades con mejor desempeño al desembolsar más de 62 billones de dongs (2,36 mil millones de dólares), cifra que representa el 51,8% del plan asignado por el Gobierno.

Para alcanzar este resultado, la capital puso en marcha una serie de medidas orientadas a agilizar la ejecución de los proyectos, entre ellas la asignación de indicadores de desempeño a cada organismo y entidad ejecutora, el fortalecimiento de la supervisión de las obras, la vinculación de la responsabilidad de los dirigentes con los resultados de ejecución, la aceleración de la liberación de terrenos y la reasignación de recursos desde proyectos rezagados hacia aquellos con mayor capacidad de desembolso. Además, está previsto que en el tercer trimestre entre en funcionamiento un sistema digital que permitirá supervisar en tiempo real el avance de las obras y el ritmo de ejecución de los recursos.

En la provincia de An Giang, el desembolso alcanzó más de 8,6 billones de dongs (casi 327 millones de dólares), equivalente a más del 32% del plan anual. En cuanto a los proyectos de infraestructura destinados a la Semana de Alto Nivel del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2027, la tasa de ejecución superó el 38%. No obstante, las modificaciones en la inversión total y en la estructura de las fuentes de financiamiento continúan retrasando el desembolso de varios de estos proyectos.

El Ministerio de Finanzas considera que la ejecución de la inversión pública muestra una clara tendencia de recuperación y aceleración, favorecida por la entrada de numerosos proyectos nacionales de infraestructura en su fase de construcción más intensa y por la estabilización de los precios de los materiales de construcción y de los costos del transporte.

Los especialistas coinciden en que acelerar el desembolso constituye solo una condición necesaria, ya que el objetivo final es mejorar la eficiencia de la inversión pública. Los proyectos que sufren retrasos, múltiples ajustes o una incorporación tardía a la operación generan mayores costos, reducen la eficiencia del uso del capital y repercuten negativamente en el coeficiente ICOR. Este indicador se redujo de 6,43 en el período 2021-2025 a 5,79 en 2024 y 5,15 en 2025. La meta para el período 2026-2030 es situarlo entre 4,5 y 4,8.

Para alcanzar este objetivo, será necesario seguir perfeccionando el marco jurídico, elevar la calidad de la planificación y de la preparación de los proyectos, simplificar los procedimientos administrativos y eliminar los principales cuellos de botella relacionados con la liberación de terrenos, el suministro de materiales de construcción y la gestión de proyectos.

Asimismo, se plantea reforzar la supervisión, reasignar recursos hacia los proyectos con mayor capacidad de ejecución, potenciar el papel de la inversión pública en el desarrollo de infraestructuras estratégicas y acelerar la transformación digital en la gestión de la inversión pública.

De cara al segundo semestre del año, el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, instó a las unidades competentes a coordinar estrechamente con los ministerios, organismos y administraciones locales para lograr la ejecución del 100% del plan de inversión pública de 2026, garantizando al mismo tiempo un uso eficiente de los recursos y contribuyendo a impulsar el crecimiento económico./.

VNA
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