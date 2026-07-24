Economía

Lanzan Red de Conocimiento Vietnamita en Nueva Zelanda

La Red de Conocimiento Vietnamita en Nueva Zelanda busca conectar a profesionales, académicos y emprendedores para fortalecer la cooperación bilateral.

La Red de Conocimiento Vietnamita en Nueva Zelanda se inauguró el 23 de julio. (Foto cortesía de la Embajada de Vietnam en Nueva Zelanda)
La Red de Conocimiento Vietnamita en Nueva Zelanda se inauguró el 23 de julio. (Foto cortesía de la Embajada de Vietnam en Nueva Zelanda)

Hanoi (VNA) - La Red de Conocimiento Vietnamita en Nueva Zelanda (VietKnowledge NZ - VKNZ) fue presentada oficialmente, con la participación de representantes de la comunidad vietnamita, profesionales, académicos, emprendedores y estudiantes de todo el país oceánico.

La puesta en marcha de esta iniciativa el 23 de julio marca un hito en la articulación del conocimiento, la experiencia y el talento de los vietnamitas residentes en Nueva Zelanda, con el objetivo de fortalecer los vínculos dentro de la comunidad y contribuir al creciente desarrollo de la cooperación entre ambos países.

VKNZ busca consolidar una comunidad dinámica e interconectada que facilite el intercambio de conocimientos, experiencias prácticas e iniciativas de colaboración profesional, al tiempo que promueve el acercamiento y los lazos entre los pueblos de Vietnam y Nueva Zelanda.

Uno de los aspectos más destacados de la red es su visión amplia del concepto de "conocimiento". Más allá de los ámbitos académico o de investigación, VKNZ reconoce como conocimiento las competencias profesionales, las experiencias de vida y las habilidades prácticas adquiridas a través del estudio y el trabajo.

Bajo este enfoque inclusivo, la red está abierta a todos los ciudadanos vietnamitas residentes en Nueva Zelanda que deseen establecer vínculos, compartir experiencias y aportar a la comunidad, sin importar su profesión o formación académica. Los interesados pueden unirse al grupo comunitario en: https://www.facebook.com/Vietknowledgenz.

Durante la ceremonia de lanzamiento, el embajador de Vietnam en Nueva Zelanda, Phan Minh Giang, destacó la relevancia de esta iniciativa en un contexto de constante crecimiento de la comunidad vietnamita en el país, tanto en número de integrantes como en su nivel de desarrollo y aporte a la sociedad.

Con vistas al futuro de la red, Giang subrayó el mensaje de las "tres mejoras": fortalecer el cuidado y la atención a la comunidad vietnamita para fomentar su unidad y desarrollo; proyectar una mejor imagen de Vietnam mediante la preservación y promoción de su identidad cultural; y elevar el prestigio y la posición de la comunidad vietnamita en Nueva Zelanda.

En la actualidad, la comunidad vietnamita en Nueva Zelanda está integrada por unas 15 mil personas. Se espera que la creación de VKNZ imprima un nuevo impulso a la difusión del conocimiento y se consolide como un puente para fortalecer una comunidad vietnamita unida, plenamente integrada y con un desarrollo sostenible en el país./.

VNA
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