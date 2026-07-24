Paso fronterizo de Youyiguan impulsa dinamismo del comercio entre Vietnam y China

Beijing (VNA)- Durante el primer semestre de 2026, el valor total de las mercancías sometidas a control aduanero en el paso fronterizo de Youyi Guan, situado en la ciudad de Pingxiang, en la Región Autónoma Zhuang de Guangxi (China), alcanzó los 54,3 mil millones de dólares, lo que representa un incremento interanual del 26%.



Esta evolución confirma el sostenido crecimiento del comercio fronterizo entre China y Vietnam, así como entre China y los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Considerado uno de los principales pasos fronterizos terrestres de China hacia la ASEAN, Youyi Guan tiene a Vietnam como su principal socio comercial.



Según la Aduana de Youyi Guan, entre enero y junio se tramitaron 618 mil declaraciones aduaneras, un 29,7% más que en el mismo período del año anterior.



De ellas, 553 mil correspondieron a exportaciones, con un aumento del 30,6%, mientras que 65 mil fueron de importación, un 22% más. El volumen total de mercancías despachadas alcanzó los 4,112 millones de toneladas, un 21,5% más.



El valor total de exportación e importación entre China y los países de la ASEAN a través de este paso fronterizo ascendió a 53 mil millones de dólares, un 26,2% más que en el mismo período del año anterior, lo que representa el 99,3% del volumen total de intercambios registrados en Youyi Guan.





Vista panorámica del puesto fronterizo de amistad entre China y Vietnam. Foto: VNA

En particular, el comercio entre China y Vietnam alcanzó los 45,6 mil millones de dólares, con un crecimiento interanual del 28,3%, equivalente al 83,9% del comercio total del paso fronterizo.



Según la Aduana de Youyi Guan, la composición del comercio también continúa evolucionando de forma positiva.



Las exportaciones de productos electromecánicos aumentaron un 43,3%, impulsadas especialmente por el crecimiento de los componentes electrónicos y los automóviles. Por el lado de las importaciones, los productos electromecánicos representaron cerca del 80% del valor total de las mercancías importadas.



En particular, uno de los productos más destacados sigue siendo el durián, que continúa impulsando el comercio agrícola entre China y los países de la ASEAN.



Durante el primer semestre del año, las importaciones de esta fruta a través de Youyiguan alcanzaron un valor de 1,63 mil millones de dólares, un 55,9% más que un año antes.



La Aduana de Youyi Guan prevé que las importaciones de durián se mantendrán en niveles elevados a medida que las principales zonas productoras de Vietnam entren en plena temporada de cosecha.



Por otra parte, las actividades de logística bajo régimen aduanero especial, el comercio de procesamiento y los intercambios comerciales entre residentes de las zonas fronterizas registraron un crecimiento, mientras que el comercio fronterizo de pequeña escala experimentó un ligero descenso.



Como principal paso fronterizo terrestre de China con la ASEAN, Youyi Guan continúa consolidándose como un importante centro logístico para el tránsito de mercancías, contribuyendo al fortalecimiento de las cadenas regionales de suministro, especialmente en lo referido a los productos agrícolas, de electrónica, componentes industriales y manufactura entre China y Vietnam./.