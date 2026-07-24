Sociedad

Procesan a seis filipinos por estafar a turistas extranjeros en Ciudad Ho Chi Minh

Vietnam procesó a seis ciudadanos filipinos acusados de estafar a turistas extranjeros mediante partidas de cartas amañadas en Ciudad Ho Chi Minh.

Los seis sospechosos en la sede de la policía. (Foto: VNA)
Los seis sospechosos en la sede de la policía. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Agencia de Investigación Policial de Ciudad Ho Chi Minh procesó a seis ciudadanos filipinos acusados de estafa y apropiación fraudulenta de bienes, mientras continúa ampliando las investigaciones para esclarecer el alcance de la organización.

Según las pesquisas, la banda seleccionaba como víctimas a turistas extranjeros, principalmente personas mayores que viajaban solas. Tras acercarse a ellas y ganarse su confianza, los sospechosos las convencían de trasladarse a un lugar previamente preparado, donde organizaban partidas de cartas amañadas en las que cada integrante desempeñaba un papel específico.

Como parte del engaño, permitían que las víctimas ganaran las primeras rondas para generar confianza. Una vez conseguido ese objetivo, les pedían demostrar su solvencia económica retirando dinero en efectivo con el pretexto de seguir apostando cantidades mayores. Aprovechando un descuido o creando una distracción, se apoderaban del dinero y huían del lugar.

La investigación identificó a Del Rosario Rafael Macapanas (1986) como el presunto cabecilla de la organización, responsable de coordinar las operaciones y distribuir las ganancias obtenidas tras cada estafa. Los otros cinco integrantes del grupo son Pardo Oscar Winkler, De Vera Diosdado, Pardo Maria Lanie, Villarin Bregida y Bernardino Rolando Lim.

De manera preliminar, las autoridades determinaron que entre mayo de 2025 y el momento de su detención la banda habría cometido 18 estafas, con un botín cercano a 10.000 dólares, obtenido de varios turistas extranjeros.

El 15 de julio de 2026, la Agencia de Investigación Policial de Ciudad Ho Chi Minh ordenó la apertura formal del proceso penal, presentó cargos contra los seis sospechosos y decretó su prisión preventiva. Las investigaciones siguen en curso para esclarecer todos los hechos y determinar posibles responsabilidades adicionales./.

VNA
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