Sociedad

Vietnam establece procedimiento para expedición del certificado Apostilla

El Gobierno de Vietnam promulgó el Decreto No. 293/2026/ND-CP, que regula la aplicación del Convenio de La Haya del 5 de octubre de 1961 por el que se suprime el requisito de legalización de los documentos públicos extranjeros (Convenio sobre la Apostilla).

Apostilla para documentos públicos vietnamitas. Fuente: Periódico del Gobierno
Apostilla para documentos públicos vietnamitas. Fuente: Periódico del Gobierno

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam promulgó el Decreto No. 293/2026/ND-CP, que regula la aplicación del Convenio de La Haya del 5 de octubre de 1961 por el que se suprime el requisito de legalización de los documentos públicos extranjeros (Convenio sobre la Apostilla).

El decreto establece las competencias, los procedimientos y los trámites para la expedición del certificado Apostilla de los documentos públicos vietnamitas, así como la recepción y utilización en Vietnam de documentos públicos apostillados por otros Estados parte del Convenio.

También regula la verificación de las apostillas y la gestión estatal de la aplicación del Convenio.

De acuerdo con la normativa, la Apostilla es un certificado expedido por la autoridad competente de Vietnam o de otro Estado parte del Convenio con el fin de acreditar el origen de un documento público, confirmando la autenticidad de la firma, la identidad y la autoridad del firmante, así como la autenticidad del sello, cuando corresponda.

La certificación no avala el contenido ni la forma del documento.

Los organismos, organizaciones y particulares podrán solicitar la expedición de una Apostilla para documentos propios o de terceros sin necesidad de presentar un poder de representación.

No obstante, serán responsables ante la ley de la legalidad en la presentación y utilización de dichos documentos y deberán cumplir la normativa sobre protección de datos personales.

El decreto establece que podrán recibir la Apostilla los siguientes documentos públicos emitidos en Vietnam: documentos elaborados, expedidos o certificados por órganos judiciales o de ejecución de sentencias; documentos administrativos, incluidos los relativos al estado civil, la nacionalidad, la adopción, los certificados de antecedentes penales, diplomas, certificados académicos, documentos sanitarios y otros documentos administrativos; escrituras notariales; documentos autenticados; así como otros documentos públicos emitidos, expedidos o certificados por autoridades, organismos o personas competentes de Vietnam conforme a la legislación vigente, salvo los casos excluidos del ámbito de aplicación del Convenio.

Los solicitantes podrán presentar la documentación para obtener la Apostilla mediante dos modalidades: de forma presencial en la ventanilla única competente o a través del servicio postal; o bien por vía electrónica, mediante el Portal Nacional de Servicios Públicos o la aplicación de identificación nacional.

El decreto designa al Ministerio de Relaciones Exteriores como la autoridad competente para expedir la Apostilla en Vietnam.

El ministro de Asuntos Exteriores determinará los organismos encargados de este procedimiento y establecerá los criterios, las condiciones y el calendario para delegar gradualmente esta competencia en los Comités Populares de nivel provincial, de conformidad con la legislación vigente. La expedición de la Apostilla se realizará en la sede de la autoridad competente./.

VNA
#Vietnam #certificado Apostilla #CPTPP #NQ 59
Seguir VietnamPlus

Avances institucionales y legales

Noticias relacionadas

Ver más

Campaña de 500 días y noches: El compromiso de devolver a los héroes caídos a su tierra natal

Campaña de 500 días y noches: El compromiso de devolver a los héroes caídos a su tierra natal

La "Campaña de 500 días y noches para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires" constituye la mayor operación emprendida hasta la fecha en Vietnam para localizar, recuperar e identificar los restos de los combatientes caídos, en el marco de las actividades conmemorativas por el 80.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y Mártires.

Centro de Servicios Administrativos Públicos del barrio de Thu Duc, Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Vietnam optimiza trámites con una plataforma de gobernanza digital

En los primeros seis meses de 2026, Vietnam ha reducido un total de 697 trámites administrativos, ha simplificado 673 procedimientos y ha disminuido mil 754 requisitos de registro de negocios, lo que corresponde a un decrecimiento del 53% en el tiempo de tramitación y del 54,6% en los costes de cumplimiento en comparación con 2024.

Lương Văn Thoi (nacido en 1997), detenido por tráfico de drogas. Foto transmitida por la VNA

Desmantelan en Vietnam red de tráfico transfronterizo de drogas

Las fuerzas de la Guardia Fronteriza de la provincia vietnamita de Nghe An, en coordinación con otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley, desmantelaron una red de tráfico transfronterizo de drogas, detuvieron a dos sospechosos e incautaron 15 mil 200 pastillas de drogas sintéticas y un ladrillo de heroína.