Vietnam, motor de la integración y cohesión de la ASEAN

Kuala Lumpur (VNA) - Vietnam no es simplemente un miembro activo de la ASEAN, sino que está emergiendo como un factor clave en la configuración del futuro del bloque, reiteró Collins Chong Yew Keat, analista de estrategia, seguridad y asuntos exteriores en la Universidad de Malaya (Malasia).



Al evaluar la posición de Vietnam, Collins Chong afirmó que la nación indochina ha demostrado una notable coherencia al defender los principios fundamentales de la agrupación del Sudeste Asiático, y al mismo tiempo ha actuado como un "constructor de puentes", contribuyendo a reducir las diferencias y fortalecer el consenso entre los Estados miembros.



Durante una entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en Malasia, el especialista hizo hincapié en que el valor estratégico del país reside en su capacidad para situar a la ASEAN en el centro de su política exterior multilateral, contribuyendo así a conciliar los diferentes intereses de las naciones continentales e insulares del Sudeste Asiático.



En el contexto de los cambios geopolíticos que ponen cada vez más en entredicho el consenso dentro del bloque, la capacidad de Vietnam para construir plataformas comunes viables es más importante que nunca, reiteró.



Esto resulta particularmente significativo dado el papel de Vietnam como mediador entre países miembros con distintos niveles de desarrollo y diferentes relaciones estratégicas con las grandes potencias, detalló.



De esta forma, Vietnam ha contribuido directamente a fortalecer la solidaridad de la asociación frente a estos tiempos turbulentos, explicó.



Más allá de los esfuerzos diplomáticos tradicionales, Collins Chong sostuvo que Vietnam también ha contribuido a dar un significado sustancial al concepto del "papel central" de la ASEAN.



El país siempre hace hincapié en el respeto al derecho internacional, la resolución pacífica de controversias y la garantía de la libertad de navegación.



En cuanto a la cuestión del Mar del Este, ha demostrado un alto nivel de responsabilidad al apoyar la plena aplicación de la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC) y promover negociaciones efectivas y sustantivas sobre un Código de Conducta en esas aguas (COC) de conformidad con el derecho internacional, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Estos compromisos no solo protegen los intereses nacionales, sino que también salvaguardan la legitimidad de los mecanismos liderados por la ASEAN, remarcó.



Otro paso significativo que demuestra el papel de liderazgo de Vietnam es su capacidad para marcar la agenda a través de iniciativas prácticas, agregó.



El experto mencionó el Foro del Futuro de la ASEAN, una iniciativa lanzada por Vietnam, que se ha convertido rápidamente en una plataforma inclusiva, conectando a funcionarios gubernamentales, académicos, empresas y jóvenes para debatir sobre la dirección a largo plazo del bloque.



En la 59ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN, Vietnam presentó propuestas estratégicas destinadas a fortalecer la adhesión a los principios de la asociación y desarrollar una integración económica más profunda y sostenible, lo que refleja una mentalidad progresista según la cual el papel central de la ASEAN no puede basarse únicamente en su ubicación geográfica o sus tradiciones diplomáticas existentes.



Esta posición debe fomentarse a través de una solidaridad genuina, la relevancia de las políticas y la capacidad de responder colectivamente a las crisis. De acuerdo con Collins Chong, la mayor contribución de Vietnam reside en su potencial para ayudar a la ASEAN a pasar de un estado de reacción basado en el consenso a un papel de liderazgo regional proactivo.



Hacia la Visión 2045 del grupo, se espera que Vietnam se centre en iniciativas prácticas y medibles que atraigan una amplia participación de los Estados miembros, expresó.



Una de las principales prioridades que Vietnam podría liderar es el desarrollo del Marco Estratégico de la ASEAN para la Recuperación y la Respuesta a las Crisis, el cual debe integrar sistemas de alerta temprana, consultas de emergencia, protección ciudadana y monitoreo de la cadena de suministro para coordinar las respuestas ante interrupciones en los sectores de energía, alimentos o transporte, añadió.



En cuanto a la seguridad marítima, sugirió que la nación indochina debería seguir promoviendo la paz y la cooperación sustantiva mediante medidas de fomento de la confianza.



Además de abogar por un Código de Conducta eficaz, Vietnam podría proponer el establecimiento de líneas directas más sólidas, procedimientos para prevenir incidentes en el mar y la promoción de la investigación científica conjunta y la protección del medioambiente marino, contribuyendo así a salvaguardar los intereses comunes de las comunidades costeras, recomendó.



Además, la prioridad en el desarrollo de los recursos humanos es parte integral de la estrategia de Vietnam, como lo demuestra la propuesta de establecer la Red de Innovación y Habilidades Futuras de la ASEAN.



Esta red conectará universidades, institutos de investigación y empresas en campos de alta tecnología como semiconductores, biotecnología y ciencias climáticas, lo que hará que la Visión 2045 sea más relevante para las nuevas generaciones.



Con su enfoque proactivo y visión estratégica, Vietnam se está consolidando como una fuerza motriz indispensable en el camino de la comunidad de la ASEAN hacia la autodeterminación y la prosperidad para mediados del siglo XXI./.

VNA