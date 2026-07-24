Vietnam impulsa una industria maderera sostenible y competitiva

Hanoi (VNA)- La Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI) organizó recientemente en Hanoi el foro "Eliminación de obstáculos y promoción del desarrollo sostenible de materias primas para la industria maderera de procesamiento profundo".



Al intervenir la víspera en el evento, Bui Trung Nghia, vicepresidente de la VCCI, informó que tras casi tres décadas de desarrollo, la industria vietnamita de procesamiento de madera se ha convertido en uno de los sectores de exportación clave de la economía, con una facturación de más de 17 mil millones de dólares en 2025, ocupando el quinto lugar en el mundo, el segundo en Asia y liderando el Sudeste Asiático en exportaciones de madera y productos derivados.



Este es un fundamento crucial para que la rama avance hacia un desarrollo moderno, sostenible y de alto valor añadido, reiteró.



Sin embargo, el espacio de crecimiento en el futuro ya no provendrá de la expansión de la escala de producción, sino que deberá basarse en la calidad del crecimiento, la productividad y la adaptación a las nuevas demandas del mercado, explicó.



Las regulaciones cada vez más estrictas sobre la deforestación, la reducción de las emisiones de carbono, la trazabilidad y la tendencia hacia el consumo ecológico están presionando a la industria maderera para que cambie su modelo de desarrollo, detalló.



Con el fin de alcanzar los 25 mil millones de dólares por concepto de exportaciones para 2030, la industria no puede seguir creciendo de forma extensiva basándose en biomasa a corto plazo y materias primas importadas.



La transición hacia un modelo forestal sostenible, que garantice la autodeterminación en materias primas, mejore la cadena de valor y optimice el rendimiento ecológico por hectárea de terreno forestal, determinará la posición a largo plazo de las exportaciones de madera de Vietnam en el contexto de un entorno comercial mundial volátil.



Por lo tanto, desarrollar fuentes de materia prima sostenibles no solo es un requisito para cumplir con los estándares del mercado de exportación, sino también una base fundamental para que las empresas de la industria maderera mejoren su competitividad, aseguren el suministro de forma proactiva, reduzcan la dependencia de las materias primas importadas y aumenten el valor de los productos procesados.



De acuerdo con Bui Trung Nghia, en el contexto de una competencia global cada vez más feroz, la construcción de una cadena de suministro transparente y rastreable que cumpla con los estándares de desarrollo sostenible determinará la capacidad de las empresas vietnamitas para participar más activamente en la cadena de valor global.



A la vez, Ngo Sy Hoai, secretario general de la Asociación de Madera y Productos Forestales de Vietnam (VIFOREST), señaló que en los últimos 30 años, el sector forestal ha logrado expandir la superficie de bosques plantados.



En las próximas tres décadas, la rama debe centrarse en mejorar la calidad de la madera y el valor por metro cúbico de materia prima, compartió.



Actualmente, el objetivo ya no es "plantar más para explotar más", sino crear más valor a partir de la misma superficie forestal, mediante el desarrollo de grandes bosques madereros, la aplicación de la ciencia y la tecnología, y la mejora de las capacidades de procesamiento avanzado, precisó.



En el foro, los expertos argumentaron que el desarrollo sostenible de la industria maderera no solo debería centrarse en la expansión de las áreas de plantación forestal, sino también en la mejora de la calidad de la materia prima, la innovación tecnológica y la construcción de una cadena de suministro transparente y trazable.



El objetivo de alcanzar los 25 mil millones de dólares en exportaciones de madera para 2030 no se limita a aumentar la producción, sino que implica una reestructuración integral del sector hacia prácticas ecológicas y sostenibles, reduciendo las emisiones de carbono.



Esto se considera la base para que la industria maderera de Vietnam mantenga su posición entre los principales países exportadores del mundo./.

VNA