Vietnam impulsa la renovación de la diplomacia popular en una nueva era de desarrollo

Hanoi (VNA)- Con motivo de la próxima 33.ª Conferencia Diplomática y la 22.ª Conferencia Nacional sobre Asuntos Exteriores, el viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Ngo Le Van, destacó la importancia de la diplomacia popular para reforzar la política exterior de Vietnam.



En su artículo titulado “Renovar la diplomacia popular para contribuir a fortalecer el poder integral de la diplomacia vietnamita”, el vicecanciller afirmó que a lo largo de su historia de construcción y defensa nacional, Vietnam ha otorgado siempre una gran importancia a las relaciones pacíficas y amistosas, basadas en la sinceridad, la lealtad y la confianza mutua entre los pueblos.



Desde el principio de Nguyen Trai de "¡Combatir la tiranía con la justicia sagrada, reemplazar la violencia por la humanidad!", hasta la visión diplomática del Presidente Ho Chi Minh de “hacer más amigos y menos enemigos”, la diplomacia popular se ha convertido en un rasgo distintivo de la política exterior vietnamita. Gracias a ella, el país logró movilizar el apoyo internacional a la causa de la liberación nacional, contribuir a la superación de las secuelas de la guerra y abrir el camino hacia la normalización de las relaciones exteriores y la integración internacional.



El XIV Congreso Nacional del Partido marca una nueva etapa de desarrollo, en la que la diplomacia popular reafirma su papel como uno de los tres pilares de la diplomacia vietnamita, junto con la diplomacia del Partido y la del Estado. Gracias a una amplia red de socios y métodos de actuación flexibles, este canal contribuye a consolidar la base social de las relaciones entre Vietnam y otros países, fortalecer el entendimiento y la confianza mutuos, movilizar recursos internacionales, promover la imagen del país y proteger los intereses nacionales desde una fase temprana.





Niños vietnamitas y chinos posan para una foto grupal con funcionarios de la Embajada. Foto: VNA

La diplomacia popular es impulsada por el Frente de la Patria de Vietnam, las organizaciones sociopolíticas, la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam, las localidades, las empresas, los intelectuales, los artistas, los dignatarios religiosos, la comunidad vietnamita en el extranjero y amplios sectores de la población, bajo el liderazgo del Partido y la gestión unificada del Estado.



Según el viceministro, a diferencia de la diplomacia del Partido y la del Estado, la diplomacia popular llega directamente a los distintos sectores de la sociedad y crea vínculos sólidos entre el pueblo vietnamita y los pueblos del mundo mediante intercambios y cooperación en múltiples ámbitos. Su principal fortaleza reside en la construcción de confianza, el fortalecimiento del entendimiento mutuo y el fomento de la buena voluntad entre los pueblos.



Cada ciudadano, organización, empresa o vietnamita residente en el extranjero puede convertirse en un “embajador” que proyecte la imagen de un Vietnam pacífico, amistoso y rico en identidad cultural.



En los últimos años, la diplomacia popular ha registrado avances significativos tanto en la concepción de su labor como en sus contenidos y métodos de actuación. Las relaciones de amistad con numerosos países continúan ampliándose y se han puesto en marcha con éxito diversos modelos de cooperación vinculados a la conexión entre localidades, el comercio, el turismo, la educación, la cultura, la innovación y la transformación digital.



Este ámbito coopera cada vez más estrechamente con la diplomacia del Partido y la de Estado en las actividades de relaciones exteriores de alto nivel, contribuyendo a convertir los acuerdos alcanzados por los dirigentes en programas concretos de cooperación.



La diplomacia popular multilateral también ha ampliado su alcance, pasando de una participación meramente activa en los foros internacionales a la presentación de iniciativas y la creación de redes de cooperación, reforzando así la imagen de Vietnam como un país responsable y comprometido con la comunidad internacional.



Por otra parte, la movilización de recursos internacionales ha obtenido resultados relevantes en la captación de apoyo para el desarrollo, la transferencia de conocimientos, tecnología y experiencias en ámbitos como la sanidad, la educación, la reducción de la pobreza, la protección del medioambiente, la respuesta a los desastres naturales y la mitigación de las consecuencias de la guerra.



La comunicación exterior y la promoción de la cultura y de la imagen nacional se desarrollan de forma cada vez más innovadora mediante eventos culturales, actividades turísticas, intercambios entre pueblos y plataformas digitales. Al mismo tiempo, la comunidad vietnamita en el extranjero continúa desempeñando un papel esencial como puente para impulsar la cooperación, la inversión, la transferencia de conocimiento y el fortalecimiento de la amistad entre Vietnam y otros países.



Pese a los avances alcanzados, observó en el artículo, la diplomacia popular aún enfrenta diversas limitaciones, entre ellas la calidad de su red de socios, la capacidad para llegar a nuevos grupos de interlocutores, el desempeño en el entorno digital y las labores de investigación, previsión y evaluación de resultados.



En un contexto internacional caracterizado por rápidos cambios, una creciente competencia estratégica y el impacto de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial sobre la opinión pública, la diplomacia popular debe emprender una renovación integral de su pensamiento estratégico, sus contenidos, sus recursos humanos, sus socios y sus métodos de organización. Ello implica evolucionar desde una lógica centrada en actividades puntuales hacia una visión estratégica, pasar de una actitud reactiva a otra proactiva y priorizar la calidad y el impacto por encima de la cantidad.



Con el objetivo de potenciar el poder integral de la diplomacia vietnamita, el artículo propone seis líneas prioritarias de actuación: reforzar la conciencia de todo el sistema político sobre la importancia de la diplomacia popular; vincular sus actividades con las prioridades estratégicas del país; construir una red de socios multinivel y multisectorial; impulsar un salto cualitativo en la comunicación exterior y la diplomacia digital; renovar los mecanismos de evaluación de resultados; y perfeccionar la coordinación entre la diplomacia del Partido, la diplomacia del Estado y la diplomacia popular.



Según el viceministro Ngo Le Van, renovar la diplomacia popular no significa únicamente transformar la forma de organizar sus actividades, sino también renovar la manera de concebir este instrumento diplomático para aprovechar plenamente su potencial. En un escenario internacional marcado por profundas transformaciones, la diplomacia popular seguirá siendo un puente de amistad, un canal clave para reunir recursos, proyectar el poder blando del país, proteger los intereses nacionales y contribuir al fortalecimiento del poder integral de la diplomacia vietnamita en la nueva era de desarrollo./.